domenica 18 Gennaio 2026
Milano Politica

Italia chiede all’UE parte civile per la tragedia di Crans-Montana.

Redazione Milano
Redazione Milano

Il governo italiano ha espresso la ferma volontà che la Commissione Europea si costituisca parte civile nel procedimento legale in corso in Svizzera, relativo alla tragica vicenda di Crans-Montana.
Questa richiesta, avanzata dal sottosegretario Alfredo Mantovano al termine di un incontro commovente con i familiari delle vittime, non si limita a una mera questione economica, ma riflette un interesse superiore, un imperativo di giustizia che trascende i confini nazionali e intercetta valori fondativi dell’Unione Europea.
La tragedia, che ha colpito duramente diverse nazionalità, evidenzia la necessità di una risposta europea coordinata e incisiva.
L’intervento della Commissione non rappresenterebbe un atto isolato, ma si inserirebbe in un quadro di precedenti consolidati che dimostrano la capacità e la volontà dell’Europa di tutelare i propri cittadini in contesti transnazionali.

In questo caso, si tratta di garantire che le vittime e i loro cari possano ottenere piena giustizia, risarcimenti adeguati e che vengano chiariti tutti gli aspetti che hanno contribuito alla catastrofe.
Il governo italiano, in linea con la sua responsabilità verso i cittadini coinvolti, intende altresì promuovere un coordinamento tra le nazioni europee che hanno subito perdite umane o danni ai propri cittadini.

Tale iniziativa si prefigge di affiancare le autorità svizzere, nel pieno rispetto del diritto elvetico, ma con la ferma volontà di salvaguardare i diritti e le istanze delle persone colpite.

Questo approccio multilaterale testimonia la consapevolezza che la giustizia, in casi di questa portata, richiede un impegno collettivo e una condivisione delle responsabilità.

Parallelamente, l’Avvocatura dello Stato è attivamente impegnata nella definizione della strategia legale che permetta all’Italia di costituirsi parte civile nel procedimento.
Questa azione è cruciale per garantire una rappresentanza efficace degli interessi delle vittime e per contribuire alla ricostruzione della verità e alla responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.
Il governo italiano è convinto che solo attraverso un’azione legale incisiva e coordinata si possa onorare la memoria delle vittime e assicurare che una tragedia simile non si ripeta.
La richiesta di partecipazione della Commissione Europea sottolinea l’importanza che questo caso assume nell’ambito del diritto europeo e nella protezione dei diritti fondamentali dei cittadini.

