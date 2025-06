Lombardia-Uzbekistan: Fontana stringe accordi per lo sviluppo economico

Nell’ambito di una missione strategica in Uzbekistan, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha avuto un incontro di alto profilo con il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, segnando un passo significativo nell’approfondimento della collaborazione bilaterale. L’incontro, collocato nel contesto di un dialogo in evoluzione, ha centrato l’attenzione sulla trasformazione strutturale dell’economia uzbeka e sulle opportunità di trasferimento di competenze e tecnologie provenienti dal modello lombardo.Il focus principale della discussione ha riguardato la modernizzazione del settore agroindustriale, elemento chiave per la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile del paese. La Lombardia, con la sua consolidata esperienza nell’agricoltura di precisione e nell’automazione dei processi produttivi, si propone di contribuire all’introduzione di tecniche innovative e alla creazione di cluster agroindustriali integrati, capaci di ottimizzare le risorse e incrementare la competitività sul mercato internazionale.Parallelamente, è stata approfondita la questione della diversificazione industriale, un obiettivo primario del governo uzbeko volto a ridurre la dipendenza dalle risorse naturali e a creare nuove opportunità di lavoro. In questo ambito, la Regione Lombardia ha offerto la propria expertise nella promozione di joint venture tra aziende italiane e uzbeke, focalizzandosi su settori strategici come l’industria farmaceutica, i materiali da costruzione avanzati e le energie rinnovabili. L’obiettivo è quello di catalizzare investimenti, stimolare l’innovazione e creare un ecosistema industriale dinamico e resiliente.Particolarmente significativo è stato l’interesse dimostrato dal Presidente Mirziyoyev per il modello delle Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS) implementato in Lombardia. Queste ZIS rappresentano un approccio inedito all’azione pubblica, un vero e proprio laboratorio di sviluppo economico che mira a favorire la circolazione di conoscenze tra il mondo accademico, i centri di ricerca, le imprese e il mercato. L’architettura delle ZIS è progettata per stimolare la nascita di aggregazioni spontanee di soggetti pubblici e privati, uniti da una chiara vocazione produttiva e un’ambizione condivisa di crescita. Il modello lombardo, in sostanza, punta a creare una sinergia virtuosa che acceleri l’innovazione, incrementi la competitività territoriale e promuova la creazione di valore a livello globale.L’interesse manifestato dal Presidente Mirziyoyev suggerisce un’intenzione concreta di adattare e implementare il modello delle ZIS in Uzbekistan, identificando aree e settori specifici in cui sperimentare questo approccio innovativo. Questa iniziativa potrebbe aprire nuove prospettive per la collaborazione tra le due regioni, consolidando un partenariato strategico focalizzato sulla crescita sostenibile e lo sviluppo economico inclusivo. La missione di Fontana ha così gettato le basi per un futuro di collaborazione ancora più approfondita, segnando un passo importante nel percorso di modernizzazione dell’Uzbekistan.