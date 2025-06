Lombardia-Uzbekistan: siglato un accordo per la crescita sostenibile

Nell’ambito di una missione istituzionale volta a rafforzare i legami strategici tra l’Italia e l’Uzbekistan, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha formalizzato un significativo “Memorandum of Understanding” con Adiz Boboyev Muzafarovich, governatore della Regione di Samarcanda. L’accordo, lungi dall’essere una mera formalità, si configura come la piattaforma strutturante per un rapporto collaborativo già in atto, destinato a una profonda evoluzione e a risultati tangibili.L’iniziativa trascende la mera dimensione economica, mirando a un’integrazione multiforme che abbraccia settori cruciali per lo sviluppo sostenibile di entrambi i territori. Oltre al potenziale commerciale, che si prefigge di stimolare gli scambi e l’attrazione di investimenti esteri, l’accordo pone l’accento sulla condivisione di conoscenze e competenze in ambiti quali la ricerca scientifica, la promozione del patrimonio culturale, lo sviluppo del turismo responsabile e l’innovazione nel settore sanitario. L’expertise consolidata delle imprese lombarde, riconosciuta a livello internazionale, si presenta come un volano per accelerare processi di crescita condivisa, favorendo il trasferimento tecnologico e la creazione di nuove opportunità di lavoro.Il pragmatismo e la concretezza, valori fondanti dell’approccio lombardo, rappresentano elementi di convergenza fondamentali con la Regione di Samarcanda, creando un terreno ideale per la realizzazione di progetti di successo e la costruzione di un rapporto duraturo. Questo “modus operandi”, orientato a risultati misurabili e a soluzioni operative, si discosta da approcci più ideologici, privilegiando la collaborazione reale e l’impatto positivo sulle comunità locali.Il sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, sottolinea come questa intesa confermi la vocazione intrinseca della Lombardia verso l’esterno, un’attrattività alimentata non solo dalla forza del sistema economico, ma anche dalla coesione sociale, dalla ricchezza del patrimonio culturale e dalla peculiarità del modello di governo. La Lombardia, in un’ottica di sussidiarietà e di forte partenariato pubblico-privato, si propone come un punto di riferimento per l’eccellenza, non solo in Uzbekistan, ma in un contesto globale sempre più interconnesso. La dinamicità del tessuto imprenditoriale, la qualità delle competenze disponibili e la capacità di innovazione costante contribuiscono a consolidare questa immagine di leadership, proiettando la regione come un motore di sviluppo e un modello di crescita sostenibile per il futuro. Il Memorandum di Understanding non è quindi un punto di arrivo, ma l’avvio di un percorso volto a costruire ponti e a generare valore condiviso tra due territori ricchi di storia, cultura e potenziale.