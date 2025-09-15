Mazzali respinge le voci sull’addio alla Regione Lombardia: Impegno saldo

L’assessore Barbara Mazzali risponde alle recenti speculazioni mediatiche riguardanti una potenziale rinuncia al suo incarico nella Regione Lombardia, confermando di non aver ricevuto ad oggi alcuna sollecitazione formale in tal senso.

Il suo impegno, dichiara, resta saldo nel sostenere lo sviluppo del turismo lombardo e nel rafforzare il brand “Made in Lombardy”, un progetto a cui ha dedicato un lavoro intenso e mirato negli ultimi due anni e mezzo.

Mazzali sottolinea il suo costante impegno a favore della collettività, ricordando il significativo consenso popolare che l’ha portata a ricoprire la carica con un ampio bacino di voti (6.800 preferenze) nella provincia di Brescia durante le ultime elezioni regionali.

Questo dato, a suo dire, testimonia la fiducia che i cittadini ripongono nel suo operato e la sua dedizione al territorio.

La nota prosegue, evidenziando come, in caso di eventuali richieste differenti – che, ribadisce, non sono ancora pervenute – l’assessore si riproporrà con rinnovata energia sul piano locale.

La sua visione politica, afferma, è intrinsecamente legata alla realtà provinciale, un legame che la vede pronta a riattivare la sua azione di rappresentanza e promozione con orgoglio e determinazione.

La necessità di chiarire pubblicamente la propria posizione, spiega, è derivata dalla volontà di dissipare equivoci e confermare il proprio impegno verso la comunità e la sua visione di sviluppo del territorio lombardo, un impegno costruito su anni di esperienza e radicamento nel tessuto sociale provinciale.

L’assessore conclude ribadendo che il suo contributo continuerà a essere orientato al bene comune e alla crescita sostenibile della Lombardia.