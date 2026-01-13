Milano, famiglie sotto assedio: la casa a rischio, un’emergenza abitativa.

L’emergenza abitativa a Milano si increscia di una vertiginosa spirale di incertezza legale, con famiglie legittimamente proprietarie di immobili che vivono nel terrore di vedersi la casa confiscata o demolita.

La recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha portato all’ordine di abbattimento dello stabile in via Fauchè, rappresenta solo la punta dell’iceberg di una problematica strutturale, esacerbata da inchieste giudiziarie in corso.

Filippo Borsellino, voce del Comitato Famiglie Sospese, descrive una situazione di profonda angoscia per i cittadini che, pur avendo regolarmente acquistato le loro abitazioni e onorando i mutui, si trovano improvvisamente sospesi in una zona grigia tra la proprietà e l’espropriazione.

L’incontro con la vicesindaca e assessora all’Urbanistica, Anna Scavuzzo, pur auspicabile, non ha portato a soluzioni immediate, ma ha aperto la strada a un dialogo mensile, un piccolo spiraglio in un contesto altrimenti opprimente.

La complessità del nodo risiede nella sovrapposizione di fattori legali, amministrativi e politici che rendono difficile un intervento risolutivo.

L’ordine di demolizione, il primo ad interessare un immobile sotto inchiesta, evidenzia l’urgenza di un ripensamento delle procedure e una revisione del quadro normativo.

La vicenda non è un caso isolato.

Si tratta di un fenomeno in espansione, alimentato da migliaia di esposti relativi a costruzioni già realizzate, che rischiano di coinvolgere un numero crescente di nuclei familiari.

Questi cittadini, che hanno operato nel pieno rispetto della legalità, con proposte d’acquisto formalizzate davanti a un notaio e pagamenti regolari dei mutui, si trovano paradossalmente privi di tutela da parte dello stesso ordinamento giuridico che dovrebbero proteggerli.

La richiesta del Comitato Famiglie Sospese si rivolge, con insistenza, a un intervento legislativo mirato a fornire una cornice di sicurezza legale che permetta di risolvere la situazione, attraverso soluzioni amministrative e un intervento a livello nazionale.

La speranza è che questa crisi possa trascendere le divisioni ideologiche, unendo forze politiche diverse in un obiettivo comune: la salvaguardia del diritto alla casa per famiglie che si sono attenute alla legge e che ora si vedono minacciate dalla precarietà.

La questione non è solo un problema di giustizia sociale, ma anche una sfida per l’intera comunità, poiché il diritto alla casa è un diritto fondamentale che va tutelato con determinazione e lungimiranza, al di là di considerazioni politiche di breve termine.

- PUBBLICITA -

La situazione richiede un’azione decisa per evitare un ulteriore aggravamento di una crisi che rischia di destabilizzare l’intero tessuto sociale milanese.