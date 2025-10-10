P dove dove dove dove quali sono le conseguenze del dove il dove cui.

L’iscrizione nel registro degli indagati per calunnia a carico dell’ex europarlamentare Pier Antonio Panzeri rappresenta un’ulteriore, complessa tessera del mosaico giudiziario che riguarda il cosiddetto “Qatargate”, l’inchiesta belga che ha scosso le fondamenta del Parlamento Europeo.

La Procura di Milano, sollecitata da una formale denuncia presentata attraverso il legale Domenico Aiello, ha avviato un’indagine a carico di Panzeri, figura chiave e collaboratore di giustizia nel procedimento parallelo in corso a Bruxelles.

La denuncia è stata presentata dall’ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Eva Kaili, e dal marito, Francesco Giorgi, entrambi coinvolti nell’indagine belga e inizialmente arrestati nel dicembre 2022.

La querela si fonda sull’accusa di aver subito una deliberata e ingiusta compromissione della propria reputazione attraverso false accuse formulate da Panzeri.

Durante le deposizioni rese in veste di testimoni davanti ai magistrati milanesi Marcello Viola ed Eugenio Fusco, Kaili e Giorgi hanno confermato i contenuti della denuncia.

Hanno specificamente affermato che Panzeri, nel corso delle sue confessioni e accordi giudiziari in Belgio, li ha intenzionalmente coinvolti in un presunto sistema di corruzione, nonostante la loro totale estraneità ai fatti.

Questa dinamica solleva interrogativi significativi sul ruolo di Panzeri e sulla strategia difensiva adottata, suggerendo una possibile volontà di alleggerire la propria posizione a discapito di altri soggetti coinvolti.

L’indagine milanese, innescata da questa denuncia, si inserisce in un contesto di crescente complessità.

Il “Qatargate” ha non solo rivelato una rete di influenze illegali a livello europeo, ma ha anche messo in luce le fragilità di un sistema di controlli che doveva garantire la trasparenza e l’integrità delle istituzioni comunitarie.

L’iscrizione di Panzeri per calunnia evidenzia come le conseguenze giudiziarie di questo scandalo si estendano ben oltre i confini belgi, coinvolgendo anche figure di spicco e sollevando interrogativi sulla responsabilità individuale e collettiva di fronte a comportamenti illeciti.

La vicenda testimonia la delicatezza del rapporto tra collaborazione con la giustizia, tutela della propria immagine e l’impegno a garantire la verità processuale, soprattutto in contesti caratterizzati da accuse di gravità come la corruzione e la calunnia.

L’indagine in corso a Milano si preannuncia cruciale per definire la portata delle false accuse e per accertare la responsabilità penale di Pier Antonio Panzeri in relazione ai danni subiti da Eva Kaili e Francesco Giorgi.