Più Polizia in Strada: Milano Rafforza la Sicurezza Urbana

“Avevo promesso in campagna elettorale un rafforzamento significativo della presenza di forze dell’ordine nelle nostre strade.

Quel proposito si sta concretizzando.

Prevediamo, entro dicembre, un incremento triplicato del numero di veicoli pattuglia in servizio attivo, sia nelle ore diurne che nelle ore serali e notturne.

Questo annuncio, che ho voluto condividere durante l’evento dedicato alla Fondazione Giulia Cecchettin, riflette un impegno profondo e tangibile per la sicurezza dei cittadini milanesi.

La tragica vicenda di Giulia Cecchettin ha acceso un faro su problematiche complesse, in particolare sulla violenza di genere, richiedendo una risposta strutturale e una riflessione collettiva.

La Fondazione che porta il suo nome rappresenta un’opportunità preziosa per sviluppare programmi di prevenzione e di educazione, indirizzati non solo ai giovani ma a tutta la comunità.

La sicurezza urbana non si riduce a un mero aumento di pattuglie, ma implica un cambiamento culturale profondo, un’educazione al rispetto e alla responsabilità.

L’incremento delle forze di polizia è un tassello fondamentale di questa strategia più ampia, ma non è la soluzione unica.

Investire in sicurezza significa anche supportare iniziative di mediazione sociale, rafforzare i servizi di supporto alle vittime e promuovere un dialogo aperto e costruttivo all’interno delle famiglie e nelle scuole.

È necessario ripensare l’approccio alla sicurezza, spostando l’attenzione dalla repressione alla prevenzione, dalla reazione alla proattività.

Comprendo perfettamente che un aumento del 300% della presenza di veicoli pattuglia non eliminerà immediatamente ogni rischio, né cancellerà il dolore di chi ha subito violenze.

Ma voglio che i cittadini percepiscano un cambiamento reale, un segnale concreto che l’amministrazione comunale è al loro fianco, impegnata a creare una città più sicura e vivibile per tutti.

Questa è una promessa che sento di dover mantenere, con determinazione e con l’ausilio di tutte le risorse a disposizione.

La sicurezza urbana è un bene comune, un diritto inalienabile che dobbiamo proteggere con ogni sforzo.

“