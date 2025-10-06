Pontida: La Lega respinge attacchi e chiarisce la proprietà del prato.

La querelle che circonda il prato di Pontida, teatro storico dei comizi leghisti, si accende nuovamente, alimentata da narrazioni spesso distorte e ricostruzioni apocrife.

Per disinnescare speculazioni e disinformazione, è cruciale riaffermare con precisione i fatti documentati e le proprietà giuridiche del bene in questione.

Il terreno su cui si erge il palco di Pontida non è oggetto di incertezza o di voci infondate.

La sua titolarità è inequivocabilmente attribuibile a Pontida Fin, una società di capitali il cui controllo azionario è saldamente nelle mani della Lega Nord, con una quota preponderante pari al 99,99%.

Tale controllo azionario garantisce alla Lega un potere decisionale inequivocabile sulla gestione e il destino del patrimonio immobiliare.

Affermare che la Lega abbia “svuotato” il terreno o abbia agito in violazione di accordi presuntamente esistenti con la Procura di Genova costituisce un’accusa priva di fondamento.

Al contrario, la Lega Nord ha dimostrato, attraverso azioni concrete e trasparenza, il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni legali vigenti.

La collaborazione con le autorità giudiziarie, lungi dall’essere un segno di colpevolezza, testimonia un approccio responsabile e volto alla chiarezza.

La voce che circolerebbe riguardo alla possibile vendita del prato di Pontida è anch’essa infondata e categoricamente smentita.

La proprietà di Pontida Fin ha dichiarato, con la forza di una certezza giuridica, che il terreno non è in vendita e non lo sarà in futuro.

Questa affermazione non è una promessa vaga, ma una dichiarazione di intenti supportata da una solida posizione giuridica e dalla volontà di preservare un patrimonio storico e simbolico per il movimento.

È importante sottolineare che l’importanza di Pontida trascende la sua mera valenza immobiliare.

Si tratta di un luogo carico di significato storico e politico, un punto di riferimento per i sostenitori della Lega e un palcoscenico per la definizione di un’identità regionale e politica.

La sua tutela e la preservazione della sua integrità rappresentano, pertanto, un imperativo non solo economico, ma anche culturale e simbolico.

La diffusione di notizie false o tendenziose, soprattutto in contesti di forte polarizzazione politica, rischia di offuscare la verità e di alimentare tensioni inutili.

È, dunque, fondamentale promuovere un dibattito informato e basato sui fatti, contrastando attivamente la disinformazione e privilegiando fonti verificabili e autorevoli.

Solo attraverso la trasparenza e l’impegno per la verità sarà possibile dissipare ogni dubbio e tutelare la corretta percezione di un patrimonio che appartiene all’intera comunità.