Sala: Olimpiadi prima di tutto, poi il futuro politico di Milano.

“Affrontare la complessità di un percorso olimpico è una sfida ardua, ma il mio desiderio primario è completarlo con l’integrità che mi contraddistingue, perseguendo la correttezza in ogni fase.

Solo al termine di questa esperienza, e non prima, potremo legittimamente iniziare a considerare il tema della successione e delle candidature per la carica di sindaco, in un momento opportuno, idealmente a un anno dalle prossime elezioni comunali,” ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un evento inaugurale del Partito Democratico milanese.

Riflettendo sulla potenziale data del voto, Sala ha precisato: “Non abbiamo ancora una data precisa, ma il periodo successivo alle Olimpiadi ci collocherà in una finestra temporale idonea.

L’anticipazione di un voto, tuttavia, difficilmente apporterebbe benefici concreti alla città.

Io, personalmente, non mi sottrarrei a tale eventualità.

”L’approccio del sindaco è profondamente legato a un senso di responsabilità civica.

“Per la mia natura, ritengo che questo sia un aspetto cruciale, una questione di dovere.

E poi, quale sarebbe il vantaggio? Ho espresso più volte la mia incertezza riguardo ai possibili beneficiari di una tale decisione.

”Il 2027 si prospetta come un anno cruciale per la politica lombarda e nazionale, con elezioni politiche, amministrative e potenzialmente anche regionali.

“Oggi ho avuto modo di incontrare Attilio Fontana, che si è presentato in grande forma,” ha aggiunto Sala, accennando a un possibile scenario politico complesso e dinamico.

La gestione di una città in vista di eventi di tale portata, e la successiva transizione politica, richiedono una riflessione attenta e una pianificazione strategica, elementi che il sindaco sembra voler affrontare con prudenza e lungimiranza.

La sua dichiarazione sottolinea l’importanza di concentrarsi sul presente, sulle sfide immediate che Milano si appresta ad affrontare, prima di proiettarsi in scenari futuri e potenzialmente incerti.