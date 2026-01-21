Sala rafforza la sicurezza urbana: task force e focus sui giovani

Nel panorama amministrativo milanese, una riorganizzazione delle deleghe della giunta comunale conferma l’incarico di sicurezza direttamente nelle mani del sindaco Giuseppe Sala.

La decisione, frutto di un accordo tra le forze politiche che compongono la maggioranza, riflette una volontà di rafforzare e riarticolare l’approccio alla sicurezza urbana, in risposta alle crescenti sfide che la città si trova ad affrontare.

Questa scelta non si traduce in un mero mantenimento dello status quo, bensì in un’evoluzione strategica.

A Sala sarà affiancata una task force specializzata, un team di esperti multidisciplinari volto a supportare l’azione del sindaco con competenze specifiche e una visione innovativa.

La composizione di questa squadra è significativa: Tullio Mastrangelo, figura di spicco nel panorama della sicurezza pubblica con la sua precedente esperienza come capo dei vigili, apporterà una profonda conoscenza operativa e gestionale.

La presenza di Roberto Cornelli, rinomato criminologo e docente alla Statale, introduce una prospettiva accademica e scientifica, fondamentale per analizzare le dinamiche criminali e orientare le politiche di prevenzione in modo efficace.

Infine, l’inclusione di un delegato o delegata per le politiche giovanili, richiesta dai Verdi, sottolinea l’importanza di un approccio integrato, che consideri la sicurezza non solo come questione di ordine pubblico, ma anche come opportunità di sviluppo sociale e di prevenzione della marginalizzazione giovanile.

L’attribuzione di un delegato specifico per i giovani segnala un cambiamento di paradigma: la sicurezza urbana non può essere concepita isolatamente, ma deve essere strettamente connessa a politiche di inclusione sociale, di sostegno all’istruzione e alla formazione, e di promozione di opportunità di crescita per le nuove generazioni.

Questo approccio, sempre più diffuso a livello internazionale, riconosce che la sicurezza è un bene collettivo che si costruisce attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e attraverso la creazione di una società più equa e coesa.

La nuova configurazione della giunta comunale, con la creazione di questa task force e l’imminente nomina del delegato alle politiche giovanili, indica un impegno concreto verso una strategia di sicurezza urbana più sofisticata e partecipata, volta a rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione.

La sfida, ora, sarà quella di tradurre in pratica questo nuovo approccio, coinvolgendo attivamente la comunità e garantendo una gestione trasparente e responsabile delle risorse dedicate alla sicurezza.