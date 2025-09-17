San Siro: Via libera alla cessione, ora al Consiglio comunale.

La recente approvazione, in sede di Giunta comunale, di una delibera che apre la strada alla cessione dello stadio San Siro e delle relative aree circostanti a Inter e Milan, segna una tappa cruciale in un processo che solleva interrogativi complessi e coinvolge la città di Milano a più livelli.

Il documento, ora destinato a un’attenta disamina da parte delle commissioni consiliari prima di approdare al voto dell’aula, rappresenta l’esito di un ampio e articolato dibattito interno all’amministrazione.

La vicesindaca Anna Scavuzzo, delegata all’Urbanistica, ha illustrato ai media l’iter decisionale, sottolineando come la proposta sia stata esaminata con dovizia di dettagli e considerazioni.

L’approvazione giuntale non preclude, tuttavia, un confronto approfondito con i rappresentanti dei diversi gruppi consiliari, chiamati a esprimere le proprie opinioni e valutare le implicazioni della delibera.

Il provvedimento, lungi dall’essere privo di elementi di frizione, ha suscitato opinioni divergenti all’interno della Giunta stessa.

L’assessora Elena Grandi, esponente di Europa Verde e delegata al Verde, ha formalmente espresso un parere contrario, un dissenso già manifestato in precedenza dal gruppo consiliare dei Verdi.

Questa contrarietà evidenzia le sensibilità ambientali e di tutela del patrimonio cittadino che si scontrano con le prospettive di sviluppo e riqualificazione legate alla proposta di cessione.

La decisione finale, pertanto, spetta ora al Consiglio comunale, chiamato a esprimersi con un voto che inciderà profondamente sul futuro del San Siro e sulla sua relazione con la città.

La cessione, infatti, implica non solo una trasformazione significativa dell’asset immobiliare, ma anche ripercussioni sul tessuto urbano, sociale ed economico circostante.

La necessità di garantire un adeguato bilanciamento tra le esigenze di sviluppo, la salvaguardia del patrimonio storico e culturale e la tutela del bene comune, rappresenta la sfida principale che attende i consiglieri comunali.

La conferenza stampa, a cui hanno partecipato tutti gli assessori, testimonia la rilevanza politica e la complessità delle implicazioni legate a questa delicata fase di transizione.

La discussione che si avvierà nelle commissioni e nell’aula consiliare sarà cruciale per definire il futuro di uno dei simboli sportivi e identitari di Milano.