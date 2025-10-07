Tajani vs Sala: Scontro a Milano sulla gestione urbanistica.

La recente proposta del segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, relativa a un commissario ad acta per la gestione delle complessità urbanistiche milanesi, ha ricevuto un netto rifiuto da parte del sindaco Giuseppe Sala, il quale ha dichiarato, con fermezza, la sua chiusura definitiva nei confronti dell’iniziativa denominata “Salva Milano”.

L’affermazione, espressa attraverso i canali social, non rappresenta una semplice disamina politica, ma un’espressione di profonda frustrazione di fronte a un approccio considerato superficiale e controproducente.

La replica di Sala non si limita a una critica diretta alla proposta di Tajani.

Essa si radica in una più ampia riflessione sulla natura endemica delle problematiche urbanistiche che affliggono non solo Milano, ma l’intero territorio nazionale.

Il sindaco sottolinea come l’azione del vice presidente del Consiglio risulterebbe, al di là delle intenzioni, un’ulteriore fonte di disorientamento, in contrasto con precedenti aperture al dialogo e alla costruzione di un tavolo di confronto, promesse da esponenti locali del partito forzista.

La difficoltà di trovare una soluzione definitiva, secondo Sala, è radicata in una stratificazione di competenze e responsabilità che coinvolgono diversi attori istituzionali: Procura della Repubblica, Tribunale, Prefettura e, naturalmente, l’amministrazione comunale stessa.

Ogni ente agisce nell’ambito della propria giurisdizione, rendendo estremamente complesso l’elaborazione di una strategia unitaria.

La radice del problema, come evidenziato dal sindaco, risiede in una legislazione urbanistica obsoleta, ancorata a un contesto storico e sociale profondamente mutato.

La “legge madre” del 1942, pur rimanendo il quadro di riferimento, si scontra con le trasformazioni radicali del tessuto urbano e con le nuove esigenze di sviluppo sostenibile.

Questa anacronistica normativa, unitamente alla frammentazione delle competenze, genera un intricato “groviglio di leggi” che ostacola l’azione amministrativa e alimenta contenziosi prolungati.

Sala, con un’enfasi particolare, invita il vice presidente del Consiglio a comprendere appieno la portata del problema, esortandolo a riconoscerne la natura nazionale e non meramente locale.

La gestione del territorio, infatti, è un tema cruciale per l’intero Paese, che richiede un approccio coordinato e una revisione profonda della normativa vigente.

L’auspicio del sindaco è che si superino approcci semplicistici e si promuova un dibattito costruttivo, volto a individuare soluzioni concrete e durature per il futuro delle città italiane.

La questione milanese, dunque, si rivela un microcosmo di un problema più ampio che necessita di una visione strategica e di un impegno condiviso a livello nazionale.