“Voce Plurale: Dialoghi per il Futuro di Milano” – Una Festa dell’Unità per Raccogliere Ecosistemi di IdeeDal 5 al 14 settembre, il quartiere Corvetto, cuore pulsante di Milano, si trasforma in un crocevia di pensiero e confronto con “Voce Plurale”, la Festa dell’Unità promossa dal Partito Democratico di Milano Metropolitana.

Più che una celebrazione formale, l’evento si configura come un’occasione cruciale per navigare le sfide complesse che investono la città e il Paese, stimolando un dibattito aperto e inclusivo.

L’edizione di quest’anno, articolata in dieci giorni intensi, ospita oltre 81 eventi, un mosaico di presentazioni di libri, incontri, workshop e performance artistiche.

Ma il cuore pulsante della Festa risiede nei suoi ospiti: una costellazione di figure che incarnano le diverse anime del panorama politico, culturale, economico e sociale italiano.

Oltre alla presenza significativa della segretaria del PD, Elly Schlein, il palco vedrà alternarsi sindaci innovatori provenienti da ogni regione d’Italia, da Beppe Sala, sindaco di Milano, a Silvia Salis (Cagliari), Sara Funaro (La Spezia), Matteo Lepore (Bologna), Gaetano Manfredi (Napoli) ed Elena Carnevali (Pesaro), ognuno portatore di esperienze e soluzioni per una governance più efficiente e partecipativa.

Il confronto tra le loro visioni si preannuncia particolarmente illuminante.

L’arena del dialogo si arricchisce ulteriormente con la partecipazione di figure di spicco del panorama politico italiano, come Pier Luigi Bersani, che incarna una profonda riflessione sul futuro del lavoro e del welfare; Matteo Renzi, portatore di una visione riformista; Nicola Fratoianni, voce autorevole della sinistra radicale; e Maurizio Landini, leader sindacale che rappresenta le istanze dei lavoratori.

Un panorama trasversale che mira a stimolare un dibattito costruttivo, al di là delle appartenenze politiche.

Ma “Voce Plurale” non si limita al dibattito politico.

L’evento si apre al mondo della cultura, del giornalismo e della società civile, accogliendo voci autorevoli come Carlo Cottarelli, economista di riferimento per l’analisi delle politiche economiche; Ezio Mauro, giornalista impegnato nella cronaca del Paese; Marco Damilano, investigatore di fenomeni sociali complessi; Tito Boeri, esperto di politiche del lavoro; Gianrico Carofiglio, autore che esplora le sfumature dell’animo umano; Ernesto Maria Ruffini, intellettuale impegnato nella riflessione sulla storia e l’identità italiana; Mario Calabresi, giornalista attento alle dinamiche internazionali; Paola Caridi, esperta di sicurezza e diritti umani; e Pegah Moshir Pour, voce di una comunità multiculturale che arricchisce il tessuto sociale milanese.

L’evento si pone in un momento storico cruciale, in cui Milano, e con essa l’Italia, si confrontano con sfide complesse: la transizione ecologica, la ripresa economica post-pandemica, l’evoluzione del mercato del lavoro, la gestione dei flussi migratori, la necessità di un sistema sanitario più resiliente e inclusivo.

“Voce Plurale” si propone come uno spazio di ascolto e di elaborazione collettiva, un laboratorio di idee per costruire un futuro più giusto, sostenibile e prospero per la città e per il Paese.

Come sottolinea il segretario del PD di Milano, Alessandro Capelli, la Festa dell’Unità non è un evento isolato, ma un momento di ripartenza e di rafforzamento di un progetto politico e sociale ambizioso, volto a consolidare la coalizione che governa Milano e la Città Metropolitana, proiettandola verso un futuro di crescita e di benessere condiviso.