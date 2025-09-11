Adli al-Shabab: il Milan incassa 8 milioni.

Il Milan subisce un’ulteriore defezione nel suo organico: Yacine Adli è ufficialmente passato all’Al-Shabab, club saudita, in una cessione a titolo definitivo.

La comunicazione è stata diramata dal club rossonero attraverso una nota ufficiale, che sancisce la conclusione di un’operazione che segna un cambiamento significativo per entrambe le società.

L’accordo prevede un corrispettivo di circa otto milioni di euro che confluirà nelle casse del Milan, una somma destinata a contribuire alle strategie di bilancio e, potenzialmente, a finanziare nuove opportunità di mercato.

Per il giocatore francese, l’avventura in Arabia Saudita si prospetta come un impegno triennale, con un ingaggio annuale di sette milioni di euro, un aumento sostanziale rispetto alla retribuzione percepita a Milano, che riflette l’attrattiva crescente del campionato saudita per talenti internazionali.

Questa cessione, inserita in un contesto di crescente interesse del calcio arabo verso profili di qualità, sottolinea una tendenza che vede club sauditi investire ingenti risorse per rafforzare i propri roster e ambire a un ruolo di primo piano nel panorama calcistico globale.

La strategia del calcio saudita, improntata a una visione a lungo termine, mira a elevare il livello del campionato e a renderlo più competitivo, attraendo giocatori di spicco e tecnici affermati.

Per il Milan, la partenza di Adli rappresenta un capitolo che si chiude, ma anche una sfida da affrontare.

Il giocatore, pur avendo mostrato sprazzi di talento e potenziale, non è riuscito a trovare un ruolo stabile e consolidato all’interno del progetto tecnico rossonero.

La decisione di cederlo, dunque, può essere interpretata come una scelta orientata a ottimizzare la composizione della squadra, liberando spazio per nuove opportunità e riducendo il monte stipendi.

L’operazione pone ora l’attenzione sulla capacità del Milan di trovare un adeguato sostituto per Adli, un giocatore in grado di garantire qualità e dinamismo a centrocampo.

La ricerca di un profilo adatto richiederà un’attenta valutazione delle opzioni disponibili, tenendo conto delle esigenze tattiche e delle risorse finanziarie a disposizione.

Il futuro del centrocampo rossonero, ora, è chiamato a riscrivere il proprio percorso, in un contesto di cambiamenti e nuove sfide.

La cessione di Adli è un tassello di un mosaico in continua evoluzione, che riflette le dinamiche complesse e in rapida trasformazione del calcio contemporaneo.