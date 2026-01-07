Allegri e il calendario: orari serali da rivedere per il recupero.

La congestione del calendario calcistico moderno, in particolare quando si intersecano impegni di campionato e competizioni europee, impone scelte tattiche complesse e richiede una gestione oculata delle energie dei giocatori.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha recentemente sollevato una questione cruciale, proponendo una revisione degli orari delle partite serali, un tema che risuona con le sfide affrontate da molti club di élite.

L’attuale schema, con fischio d’inizio fissato alle 20:45, si traduce in un impatto significativo sul ciclo del sonno dei calciatori.

La conclusione dell’incontro, seguita dalle consuete incombenze post-partita, spesso porta a un riposo notturno tardivo, con conseguenze negative sulla preparazione atletica e sulla capacità di recupero.

Allegri suggerisce un anticipo dell’orario, spostando l’inizio alle 20:00, una scelta che permetterebbe ai giocatori di concludere la giornata con un riposo più adeguato, favorendo prestazioni più consistenti nel tempo.

La prossimità degli impegni, come testimoniato dal ritorno in campo domenicale contro la Fiorentina, accentua l’importanza di un recupero ottimale.

La partita contro il Genoa segna, inoltre, un traguardo significativo per Allegri, la sua duecentesima partita sulla panchina del Milan, un momento di riflessione sul percorso compiuto e sulla necessità di apprendere dal passato per plasmare un futuro più solido.

L’incarico di tedoforo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina rappresenta un ulteriore onore e un’occasione per celebrare lo spirito olimpico e i valori di impegno, perseveranza e dedizione che lo contraddistinguono.

Questa esperienza, carica di significato simbolico, riflette la consapevolezza che il passato fornisce le fondamenta per costruire un futuro migliore, e che ogni sfida, sportiva o altrimenti, può offrire preziose opportunità di crescita personale e collettiva.

Il ringraziamento al CONI sottolinea l’importanza della collaborazione e del supporto istituzionale per la promozione dello sport e dei suoi valori.