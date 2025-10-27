Allegri: Ottimismo cauto e gestione assenze verso Atalanta

La preparazione alla sfida contro l’Atalanta, e con lo sguardo già rivolto agli impegni successivi, si dipana tra un cauto ottimismo e la pragmatica gestione delle assenze.

Massimiliano Allegri, nel suo consueto briefing con la stampa, ha tracciato un quadro preciso della situazione relativa agli infortunati, sottolineando la resilienza e la capacità di adattamento della squadra.

Lo scenario tattico, per la partita di Parma, vedrà il ritorno di Loftus-Cheek, mentre Pulisic, con un recupero che procede favorevolmente, dovrebbe essere a disposizione per una possibile entrata in campo, seppur con riserva.

Estupinan, invece, rappresenta un obiettivo più ambizioso, con l’auspicio di vederlo rientrare nelle prossime sfide, in particolare per affrontare la Roma, laddove l’assenza di Pulisic sarà certamente avvertita.

Allegri ha espresso un concetto fondamentale: la forza di una squadra non si misura unicamente in base alla presenza dei suoi elementi più rappresentativi, ma nella capacità di sopperire alle mancanze con risorse alternative.

L’infortunio di alcuni giocatori, pur generando inevitabili disagi, non deve compromettere la mentalità né la strategia di gioco.

La rosa a disposizione, pur ridotta numericamente, racchiude un potenziale significativo, alimentato da talenti pronti a mettersi in gioco.

“Non ci focalizziamo su chi manca,” ha affermato il tecnico, “abbiamo giocatori di grande valore che possono garantire prestazioni di alto livello in ruoli diversi.

” Questa filosofia, improntata all’affidabilità e alla fiducia reciproca, è cruciale per mantenere un equilibrio solido durante questo delicato periodo.

La ripresa di Jashari, attesa con favore, richiederà un approccio graduale e monitorato.

Il giocatore si aggregherà alla squadra a partire da mercoledì, ma necessiterà di tempo per ritrovare la piena forma fisica e inserirsi nei meccanismi di gioco.

Allegri ha poi sottolineato la robustezza fisica del gruppo, frutto di un lavoro costante e mirato.

Il Milan, al di là delle assenze, è una squadra solida, capace di esprimere un calcio di qualità.

Il completamento del recupero degli infortunati permetterà, inevitabilmente, di elevare ulteriormente il livello di gioco, ma l’obiettivo primario è affrontare le prossime sfide con determinazione e spirito di squadra, valorizzando al massimo le risorse disponibili.

La rosa, pur con le sue momentanee limitazioni, è pronta a rispondere alle esigenze del momento, confermando la sua forza e la sua capacità di competere ad alti livelli.