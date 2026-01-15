Aprilia 2026: Il Leone Ritorna, Nuove Ambizioni in MotoGP

L’iconografia apriliana si rinnova, accogliendo nuovamente il leone come simbolo di forza e ambizione per la stagione MotoGP 2026.

La presentazione, avvenuta a Milano, ha sancito l’inizio di un percorso che mira a consolidare e superare i risultati eccezionali ottenuti nel campionato precedente, un’annata che ha segnato un punto di svolta per Aprilia Racing. Sebbene il 2025 si sia concluso con un prestigioso secondo posto nel Campionato Costruttori, frutto di 418 punti, e il brillante terzo posto di Marco Bezzecchi (353 punti), il miglior risultato individuale mai raggiunto da un pilota Aprilia in MotoGP, l’obiettivo non è la mera ripetizione, bensì un’evoluzione continua.

La nuova stagione si preannuncia come un banco di prova cruciale, non solo in termini di performance in pista, ma anche per la conferma della strategia industriale del Gruppo Piaggio, rappresentato durante la presentazione dal CEO Michele Colaninno.

Quest’ultimo, unitamente alla squadra tecnica guidata da Fabiano Sterlacchini, è consapevole delle sfide che attendono il team, che si traducono nella necessità di perfezionare ulteriormente un pacchetto tecnico già di comprovata efficacia.

La crescita dimostrata nel corso del 2025, nonostante un avvio di stagione complesso, ha rivelato un potenziale inespresso che ora si intende sprigionare.

Al centro dell’attenzione, Jorge Martin incarna la speranza del riscatto.

Un campionato precedente irruento, condizionato da infortuni, non ha permesso al pilota spagnolo di esprimere appieno il suo talento, generando frustrazione e incertezza.

L’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, sottolinea con chiarezza la necessità di pazienza, sia da parte del team che da parte del pilota stesso.

La chiave per il successo risiede nel recupero fisico completo e nel recupero della fiducia, elementi imprescindibili per tornare a competere ai massimi livelli.

Marco Bezzecchi, d’altro canto, è chiamato a confermare la costanza e l’aggressività che lo hanno contraddistinto nel 2025.

La capacità di lottare regolarmente per il podio, dimostrata nell’annata precedente, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il team.

L’impegno di Aprilia Racing si rivolge a un continuo affinamento delle prestazioni, con l’obiettivo di schierare in griglia ben quattro moto competitive, in grado di ambire ai vertici della classifica.

Il successo del passato comporta una responsabilità accresciuta, un imperativo a non accontentarsi e a perseguire l’eccellenza in ogni aspetto.

La stagione 2026 si preannuncia quindi come un capitolo entusiasmante nella storia di Aprilia Racing, un percorso costellato di sfide e opportunità, con il leone pronto a ruggire in pista.