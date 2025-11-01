Atalanta, Juric ammette: È una crisi profonda.

La disfatta a Udine ha scosso profondamente Ivan Juric, esprimendo pubblicamente un’ammissione di fallimento che raramente gli è capitato di fare durante la sua permanenza all’Atalanta.

La sconfitta non è solo un risultato negativo, ma il sintomo di una crisi più profonda, di una perdita di fiducia che si è manifestata in modo palpabile durante la partita.

“Non c’è nessuno da salvare oggi”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando la condivisione di responsabilità che pervade l’ambiente.

La partita va archiviata senza rimpianti, come una parentesi anomala da cancellare il prima possibile, con la speranza che non si ripeta.

L’analisi post-partita ha rivelato una serie di problematiche evidenti: una perdita di intensità nel gioco, un calo nella reattività e una mancanza di aggressività nei contrasti, elementi che avevano sempre contraddistinto il gioco nerazzurro.

Juric ha sottolineato la necessità di pazienza nei confronti di Scamacca, nuovo arrivato e ancora in fase di inserimento, ma ha manifestato sorpresa per la performance al di sotto delle aspettative di Samarzic e Sulemana.

La loro resa, in contrasto con i primi mesi in cui erano titolari, suggerisce una dinamica complessa, forse legata alla presenza di nuovi elementi in attacco e alla conseguente necessità di adattamento e di ridefinizione dei ruoli.

Il messaggio di Juric è chiaro: ogni opportunità rappresenta una prova di valore, un banco di prova per dimostrare attaccamento ai colori e capacità di sacrificio.

La sconfitta ha evidenziato una carenza nei duelli individuali, nella conquista della seconda palla, in quei dettagli che spesso fanno la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

Ora, è tempo di rialzarsi, di guardare avanti e di ricostruire un percorso basato su principi solidi, su un gioco propositivo e su una mentalità vincente.

La lezione di Udine deve servire da monito, da stimolo per migliorare, per crescere, per tornare ad essere l’Atalanta che tutti si aspettano.

La squadra è chiamata a interpretare questa sfida come un punto di partenza, un’occasione per rafforzare il carattere e ritrovare la strada del successo.