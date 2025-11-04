Atalanta, Juric: niente drammi, sguardo al Marsiglia.

L’implacabilità del calcio moderno si manifesta con una cruda immediatezza: un singolo episodio, una singola performance al di sotto delle aspettative, può cancellare un percorso costellato di successi.

La recente sconfitta a Udine, pur rappresentando un temporaneo arretramento, non merita di essere elevata a evento traumatico, ma piuttosto analizzata con lucidità e spirito costruttivo.

Ivan Juric, con la saggezza dell’esperienza, invita a non drammatizzare, proiettando l’attenzione sull’imminente sfida europea contro il Marsiglia.

Al di là del risultato immediato, le statistiche rivelano la sostanza del gioco espresso dall’Atalanta durante la stagione.

La squadra ha dimostrato una capacità di creare occasioni da gol e di limitare le azioni avversarie, elementi fondamentali per un calcio di qualità.

La partita di Udine, tuttavia, ha tradito questa tendenza, mancando di quella ferocia agonistica e quella brillantezza tecnica che hanno caratterizzato le precedenti uscite.

Juric sottolinea come il gioco espresso in precedenza incarnasse pienamente la sua visione tattica: un calcio propositivo, aggressivo e capace di imporre il proprio ritmo.

La frustrazione deriva non tanto dalla sconfitta in sé, quanto dalla sensazione che la squadra non abbia reso al meglio le proprie potenzialità, vanificando meriti accumulati in partite precedenti contro avversari di pari livello come Milan e Lazio.

L’immedesimazione nel ruolo di allenatore evidenzia la difficoltà di gestire l’aspettativa del pubblico e la tendenza, spesso ingiusta, a giudicare un intero percorso sulla base di un singolo episodio negativo.

L’anticipazione del confronto con il Marsiglia introduce un nuovo capitolo, segnato dall’importanza cruciale della Champions League.

Juric esprime ammirazione per l’avversario, riconoscendo la presenza di talenti di elevato spessore, dotati di velocità e tecnica sopraffina.

Il ricordo della passata semifinale, combattuta fino all’ultimo secondo, testimonia la pericolosità dell’ambiente marsigliese.

Tuttavia, il tecnico nerazzurro evidenzia come l’attuale Marsiglia rappresenti una realtà profondamente diversa, trasformata dall’arrivo di Roberto De Zerbi.

Il cambio di filosofia, l’introduzione di nuovi giocatori e l’adozione di un nuovo sistema di gioco impongono una profonda revisione tattica.

La preparazione non può limitarsi a schemi predefiniti; è essenziale la capacità di adattamento, di leggere il gioco in tempo reale e di rispondere alle mosse avversarie.

L’allenatore sottolinea la necessità di essere pronti a fronteggiare qualsiasi modulo difensivo, incluso il classico 4-4-2, e rivela una conoscenza approfondita del metodo di gioco di De Zerbi, anticipando una sfida complessa e stimolante.