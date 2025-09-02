Atalanta, liste ufficiali: Lookman rientra, Bakker out per infortunio.

L’Atalanta presenta ufficialmente le liste dei giocatori ammessi alle competizioni calcistiche della stagione, delineando un quadro complesso di rientri, assenze e scelte strategiche.

La composizione delle rose, sia per la Serie A che per l’impegnativo percorso in UEFA Champions League, rivela dinamiche interne e decisioni tattiche che plasmano il futuro della squadra bergamasca.

Un elemento di notevole interesse è il reinserimento di Ademola Lookman, ala nigeriana che ha recentemente attraversato un periodo delicato caratterizzato da un comportamento percepito come insubordinazione.

Dopo un’iniziale sospensione e una sanzione pecuniaria, la sua inclusione nelle liste segna un tentativo di riconciliazione e di reintegrazione all’interno del gruppo squadra.

La vicenda sottolinea la complessità delle relazioni umane nel contesto altamente competitivo del calcio professionistico e la capacità della società nerazzurra di gestire situazioni potenzialmente divisive.

L’operazione implica anche una valutazione attenta del contributo tecnico che Lookman può ancora apportare, considerando la sua velocità, la sua capacità di dribbling e il suo potenziale realizzativo.

Al contrario, l’assenza significativa nella lista Champions League è quella di Mitchel Bakker.

L’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, subito il 24 luglio, lo costringe a un lungo stop che lo terrà fuori dal campo fino al nuovo anno.

Questa indisponibilità rappresenta una perdita importante per l’Atalanta, data la versatilità del giovane terzino olandese e la sua capacità di ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro che di difensore centrale.

La sua assenza obbliga la società a trovare soluzioni alternative in quel settore del campo, potenzialmente attraverso l’impiego di giocatori meno esperti o l’intervento del mercato.

L’inserimento di Lookman e l’assenza di Bakker sono solo due tasselli di un mosaico più ampio che rivela l’evoluzione continua della squadra.

Le scelte operate dal tecnico e dalla dirigenza riflettono la necessità di bilanciare l’esigenza di avere a disposizione una rosa ampia e competitiva con quella di gestire le dinamiche interne e le emergenze legate agli infortuni.

La Champions League, in particolare, richiede una preparazione atletica impeccabile e una profondità di gioco tale da poter affrontare avversari di altissimo livello, e l’Atalanta si presenta a questa sfida con una squadra rinnovata e determinata a superare le aspettative.

La composizione delle liste, dunque, non è solo un atto formale, ma un documento programmatico che anticipa le sfide e le ambizioni di una squadra che punta a lasciare un segno nella storia del calcio europeo.