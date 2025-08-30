Atalanta-Parma: Pareggio amaro, Bologna ritrova la vittoria

Al Tardini, un pareggio che sa di recriminazioni per l’Atalanta e di incoraggiamento per un Parma galvanizzato, un punto prezioso nel suo cammino di risalita.
La partita si conclude sull’1-1, un risultato che riflette la partenza contrastata di entrambe le squadre in questo campionato.
L’Atalanta, reduce da una serie di risultati altalenanti, mostra sprazzi di qualità ma fatica a concretizzare le sue trame offensive.
Al vent’anno di gioco, un lampo di genio di De Roon, abile a recuperare palla, alimenta una potenziale rete con un pallonetto di Scamacca che, purtroppo per i bergamaschi, si infrange sul palo, negando l’agognato vantaggio.
Il Parma non sta a guardare e risponde con una conclusione potente di Bernabé, parata con prontezza da Carnesecchi, il quale dimostra ancora una volta di essere un portiere di grande affidabilità.
La partita si sblocca solo al minuto 79, quando Pasalic, con un destro preciso dal limite dell’area, infila la palla alle spalle del portiere avversario.
L’Atalanta può finalmente esultare, ma la gioia dura poco.
Il Parma reagisce con orgoglio e, all’85’, Cutrone, al suo debutto con la maglia gialloblu, realizza un gol di inestimabile valore, ristabilendo l’equilibrio e regalando un punto che fa bene al morale.
Intanto, al Dall’Ara, il Bologna celebra la prima vittoria casalinga della stagione, un risultato cruciale dopo le recenti difficoltà, culminate con la sconfitta a Roma e il caos generato dagli scambi di giocatori nel mercato estivo.
A regalare la vittoria ai rossoblu è ancora una volta Orsolini, il numero 7, autentico trascinatore della squadra.
Il suo gol, un sigillo di qualità su una partita combattuta, non solo permette al Bologna di allontanare la zona retrocessione ma consolida anche la sua posizione in Nazionale, un riconoscimento meritato per le sue prestazioni eccezionali, che lo hanno visto autore di 15 gol in campionato e 2 in Coppa Italia nella passata stagione.
Il suo contributo, sia in termini di gol che di leadership, si rivela fondamentale per risollevare il morale e ripartire con rinnovato entusiasmo.