Atalanta-Pisa: Kolasinac e Raspadori, scelte tattiche cruciali

La trasferta di Pisa si preannuncia cruciale per l’Atalanta, con diverse variabili a influenzare le scelte tattiche di mister Gasperini.

Il rientro di Sead Kolasinac rappresenta un sollievo per la difesa nerazzurra, precedentemente provata dall’infortunio al collaterale mediale del ginocchio sinistro che lo aveva tenuto fuori dalle sfide contro Bologna e Torino.

La sua presenza è fondamentale in considerazione dell’indisponibilità di Rafael Toloi, sostituito in questo frangente.

Allo stesso tempo, l’attesa per l’inserimento in lista dei marcatori di Giacomo Raspadori alimenta le speranze di aggiungere ulteriore dinamismo all’attacco.

Le formalità burocratiche, con il deposito del contratto in Lega Calcio, rappresentano l’ultimo ostacolo, ma l’obiettivo è vederlo almeno come risorsa dalla panchina.

Il suo arrivo, proveniente dall’Atletico Madrid, infonde nuova linfa alla rosa, offrendo maggiori opzioni offensive.

La contusione ossea dell’osso iliaco sinistro, con conseguente interessamento del muscolo obliquo dell’addome, subita da Djimsiti durante lo scontro con l’ex attaccante dell’Atalanta, Zapata, ha creato un vuoto nella linea difensiva.

In questo contesto, l’esperienza di Hien si rivela imprescindibile, affiancandogli Scalvini sulla fascia destra.

La presenza di Kossounou, reduce dalla Coppa d’Africa, offre una valida alternativa, pur rimanendo a disposizione dalla panchina.

Ahanor completa il quadro dei difensori a disposizione.

L’assenza prolungata di Bellanova continua a pesare sulle scelte a disposizione per la fascia, con Zalewski ormai consolidato in una posizione più avanzata.

Musah, in questo frangente, si presenta come una soluzione tattica per garantire ampiezza in fase di transizione.

De Ketelaere e Scamacca, in avanti, rappresentano i punti di riferimento per l’azione offensiva, con l’obiettivo di scardinare la difesa avversaria e portare a segno.

La partita si prospetta un banco di prova importante per valutare la solidità della squadra e testare le nuove strategie in vista delle prossime sfide.