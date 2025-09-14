Atalanta ruggisce: 4-1 al Lecce, Gasperini ritrova l’alchimia

L’Atalanta ruggisce al Gewiss Stadium, inaugurando la terza giornata di Serie A con una convincente affermazione contro il Lecce, conclusa con un netto 4-1.

La vittoria, corroborante e ricca di spunti interpretativi, segna un punto di svolta per i nerazzurri, che dopo un avvio di campionato altalenante, sembrano aver trovato la giusta alchimia tra dinamismo offensivo e solidità difensiva.

La partita, fin dalle prime battute, ha rivelato un divario tecnico evidente.

Scalvini, con una giocata di grande iniziativa, ha sbloccato il risultato, preludendo a un pomeriggio di sofferenza per la retroguardia salentina.

La squadra di Gasperini, animata da un gioco propositivo e basato su rapidi cambi di possesso, ha costantemente messo sotto pressione il Lecce, sfruttando al meglio le ripartenze e le incursioni sulle fasce.

Il secondo tempo ha confermato la superiorità nerazzurra.

De Ketelaere, con una prestazione di alto livello, si è reso protagonista sia con una rete che con assist decisivi.

Zalewski, subentrato dalla panchina, ha aggiunto ulteriore verve alla manovra offensiva, siglando un gol che ha ipotecato il risultato.

Il raddoppio di De Ketelaere ha poi suggellato la vittoria, evidenziando la sua crescente intesa con i compagni.

La rete del Lecce, realizzata da N’Dri nel finale, si è rivelata poco più che una parentesi in un pomeriggio dominato dall’Atalanta.

Parallelamente, l’Udinese consolida il suo momento di forma, impattando il Pisa con una vittoria ottenuta grazie alla rete di Bravo.

La squadra friulana, reduce dal trionfo a San Siro contro l’Inter, dimostra una notevole capacità di adattamento e una solidità mentale che le permette di ottenere risultati concreti anche in contesti difficili.

L’attaccante Bravo, ancora una volta, si conferma elemento chiave per il gioco offensivo bianconero, incarnando lo spirito combattivo e la determinazione che contraddistinguono la squadra di Sottil.

La vittoria dell’Udinese, sebbene frutto di un gol singolo, risalta per la tenuta difensiva mostrata contro un Pisa determinato a reagire.

La squadra friulana, consapevole della pericolosità degli avversari, ha saputo resistere agli assalti toscani, gestendo il vantaggio con intelligenza e pragmatismo.

Il successo, che porta l’Udinese a quota sette in classifica, è un segnale incoraggiante per il futuro e testimonia la crescita di una squadra che punta a confermarsi come una delle sorprese del campionato.

L’Atalanta, invece, si posiziona saldamente nella zona alta della classifica, proiettandosi verso un percorso di crescita costante.