Bellanova e Kossounou: Atalanta, rientro graduale dopo gli infortuni.

La ripresa dell’Atalanta si preannuncia segnata dal ritorno graduale di due elementi chiave della rosa, Raoul Bellanova e Odilon Kossounou.

Entrambi i giocatori, costretti ad abbandonare prematuramente il campo durante l’impegno di Champions League contro il Club Brugge, sono attualmente impegnati in un percorso di recupero che li riporterà in campo dopo la pausa dedicata alle nazionali.

Le rispettive lesioni, seppur di natura differente, impongono un approccio terapeutico mirato e una gestione prudente per evitare ricadute.

Bellanova, il giovane terzino destro, ha subito una lesione muscolo-fasciale di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Questa tipologia di lesione, pur rientrando nella categoria lieve, compromette la stabilità e la funzionalità del muscolo, richiedendo un periodo di riposo e fisioterapia per favorire la riparazione delle micro-lesioni.

La sostituzione al riposo del primo tempo ha sottolineato l’importanza di non aggravare ulteriormente la situazione.

Kossounou, solido e versatile difensore ivoriano, ha invece manifestato un edema muscolare con riscontro di una lesione parcellare del bicipite femorale destro.

Questa condizione, a differenza di quella di Bellanova, implica un coinvolgimento più esteso del tessuto muscolare, sebbene la lesione sia definita “parcellare”, ovvero limitata a una porzione specifica del muscolo.

Il problema si è manifestato a metà della seconda ripresa, costringendo lo staff tecnico a intervenire con la sostituzione per tutelare il giocatore da ulteriori danni.

I tempi di recupero, stimati in circa tre settimane, indicano un percorso che prevede una fase iniziale di immobilizzazione e controllo del dolore, seguita da un progressivo aumento del carico di lavoro attraverso esercizi specifici di riabilitazione.

L’attenzione sarà focalizzata non solo sulla risoluzione della lesione, ma anche sul recupero della piena funzionalità muscolare e sulla prevenzione di recidive, elementi cruciali per garantire il ritorno dei due giocatori al loro livello di forma ottimale.

La pausa rappresenterà un’occasione preziosa per monitorare i progressi e affinare il piano di recupero, con l’obiettivo di reintegrare Bellanova e Kossounou gradualmente nel gruppo squadra.