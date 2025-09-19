Benessere Olistico: RSG Group Italia e Serenis Uniscono le Forze

Il benessere olistico, un paradigma emergente nel panorama contemporaneo, si configura sempre più come la chiave per una vita appagante e resiliente.

RSG Group Italia, leader globale nel settore del fitness con i marchi McFIT, Gold’s Gym e John Reed Fitness, e Serenis, centro medico all’avanguardia specializzato in psicoterapia e nutrizione clinica, annunciano una sinergia strategica volta a ridefinire i confini del benessere.

Questo accordo va oltre la semplice partnership commerciale: rappresenta un impegno condiviso per promuovere un modello integrato che riconosce l’intricata interdipendenza tra corpo, mente e nutrizione.

L’iniziativa si tradurrà in una comunicazione multicanale, che abbraccia sia il mondo digitale – attraverso i canali social e piattaforme online – sia quello fisico, con campagne visive di forte impatto dislocate all’interno dei club RSG Group distribuiti su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo primario è educare e ispirare una comunità sempre più consapevole dell’importanza di un approccio olistico al benessere.

RSG Group Italia, forte della sua esperienza nel settore del fitness, considera l’attività fisica non solo come esercizio fisico, ma come un elemento fondamentale di un vero stile di vita, un motore di vitalità e benessere interiore ed esteriore.

Serenis, con la sua competenza in psicologia e nutrizione clinica, condivide questa visione, offrendo strumenti e percorsi personalizzati per migliorare la resilienza psicologica e promuovere un’alimentazione consapevole.

La partnership si concretizza in convenzioni dedicate per gli abbonati e i dipendenti RSG Group Italia, che potranno accedere a servizi di psicoterapia e consulenza nutrizionale a condizioni agevolate.

L’accesso a queste opportunità sarà semplificato tramite QR code presenti nei club e attraverso la piattaforma online di Serenis.

“Siamo convinti che il futuro del benessere sia intrinsecamente legato all’integrazione delle dimensioni fisiche, emotive e nutrizionali,” afferma Giuseppe Ingenio, Partnership B2B e Marketing Specialist RSG Group Italia.

“Questa collaborazione ci permette di estendere la nostra missione, rendendo il supporto psicologico e nutrizionale accessibile a un pubblico più ampio e offrendo loro gli strumenti per affrontare le sfide della vita con maggiore equilibrio.

”Veronica Castelli, Head of Brand e Creative Serenis, aggiunge: “Normalizzare la salute mentale e integrarla nella routine quotidiana è un passo cruciale verso una società più sana e consapevole.

Attraverso questa partnership, vogliamo abbattere le barriere che spesso impediscono alle persone di prendersi cura del proprio benessere emotivo, creando un ambiente di supporto e accettazione.

“La collaborazione tra RSG Group e Serenis riflette un cambiamento di paradigma nel modo in cui concepiamo il benessere, passando da un approccio frammentato a una visione integrata che considera la persona nella sua interezza.

Questo impegno congiunto mira a rispondere alle crescenti esigenze di una comunità sempre più consapevole dell’importanza di un equilibrio psicofisico duraturo e sostenibile.

Si tratta di un investimento nel futuro, un futuro in cui il benessere è un diritto, non un privilegio.