Biglietti Italia-Irlanda del Nord: l’attesa finisce venerdì!

L’attesa è quasi giunta al culmine: venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 12:00, si aprirà ufficialmente la finestra di accesso ai biglietti per l’incontro cruciale tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, una delle due semifinali dei playoff che determineranno chi si guadra l’accesso al prestigioso Mondiale.

- PUBBLICITA -

L’evento, che si svolgerà il 26 marzo in un’atmosfera vibrante allo stadio di Bergamo, rappresenta un momento di grande emozione per i tifosi azzurri, desiderosi di sostenere la nazionale in questa fase delicata del percorso.

La Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc) ha predisposto un sistema di vendita a fasi, volto a garantire un accesso equo e prioritario per le diverse categorie di sostenitori.

La prima settimana, dal 6 al 10 febbraio, sarà dedicata esclusivamente ai membri della Vivo Azzurro Membership Card, un riconoscimento riservato ai tifosi più fedeli e impegnati.

Questa fase privilegiata mira a premiare la passione e il supporto costante offerto alla nazionale.

Successivamente, dal 10 al 16 febbraio, si aprirà una seconda fase di accesso, rivolta prioritariamente agli abbonati stagionali dell’Atalanta, club ospitante l’incontro, e a coloro che hanno già dimostrato il loro entusiasmo e la loro presenza acquistando i biglietti per la recente partita Italia-Estonia del 5 settembre.

Questa scelta strategica mira a coinvolgere una platea più ampia e a riconoscere il precedente supporto dei tifosi.

L’acquisto dei biglietti sarà gestito attraverso i canali autorizzati Vivaticket, sia presso i punti vendita fisici che tramite le piattaforme online figc.

vivaticket.it e vivaticket.com.

La Figc, sensibile alle esigenze economiche delle famiglie e dei giovani, ha previsto tariffe agevolate per specifiche categorie: famiglie, giovani Under 12, ragazzi Under 18 e anziani Over 65.

I dettagli relativi alle tariffe specifiche saranno comunicati nei prossimi giorni, garantendo trasparenza e accessibilità per tutti i potenziali spettatori.

L’atmosfera allo stadio di Bergamo si preannuncia carica di passione e speranza, con l’Italia che cercherà di conquistare un posto tra le grandi nazioni calcistiche del mondo.