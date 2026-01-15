Biglietti Italia-Irlanda del Nord: l’attesa finisce venerdì!

L’attesa è quasi giunta al culmine: venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 12:00, si aprirà ufficialmente la finestra di accesso ai biglietti per l’incontro cruciale tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, una delle due semifinali dei playoff che determineranno chi si guadra l’accesso al prestigioso Mondiale.
L’evento, che si svolgerà il 26 marzo in un’atmosfera vibrante allo stadio di Bergamo, rappresenta un momento di grande emozione per i tifosi azzurri, desiderosi di sostenere la nazionale in questa fase delicata del percorso.
La Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc) ha predisposto un sistema di vendita a fasi, volto a garantire un accesso equo e prioritario per le diverse categorie di sostenitori.
La prima settimana, dal 6 al 10 febbraio, sarà dedicata esclusivamente ai membri della Vivo Azzurro Membership Card, un riconoscimento riservato ai tifosi più fedeli e impegnati.
Questa fase privilegiata mira a premiare la passione e il supporto costante offerto alla nazionale.
Successivamente, dal 10 al 16 febbraio, si aprirà una seconda fase di accesso, rivolta prioritariamente agli abbonati stagionali dell’Atalanta, club ospitante l’incontro, e a coloro che hanno già dimostrato il loro entusiasmo e la loro presenza acquistando i biglietti per la recente partita Italia-Estonia del 5 settembre.
Questa scelta strategica mira a coinvolgere una platea più ampia e a riconoscere il precedente supporto dei tifosi.
L’acquisto dei biglietti sarà gestito attraverso i canali autorizzati Vivaticket, sia presso i punti vendita fisici che tramite le piattaforme online figc.
vivaticket.it e vivaticket.com.
La Figc, sensibile alle esigenze economiche delle famiglie e dei giovani, ha previsto tariffe agevolate per specifiche categorie: famiglie, giovani Under 12, ragazzi Under 18 e anziani Over 65.
I dettagli relativi alle tariffe specifiche saranno comunicati nei prossimi giorni, garantendo trasparenza e accessibilità per tutti i potenziali spettatori.
L’atmosfera allo stadio di Bergamo si preannuncia carica di passione e speranza, con l’Italia che cercherà di conquistare un posto tra le grandi nazioni calcistiche del mondo.