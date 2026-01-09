Brescianini alla Fiorentina: affare da 11,5 milioni e clausola salvezza.

L’asse tra Atalanta e Fiorentina si concretizza con un’operazione da 11,5 milioni di euro che sancisce il passaggio di Marco Brescianini in terra toscana.

L’accordo, ufficializzato dal club orobico, si configura come un prestito con diritto di opzione, modulato da un successivo obbligo di acquisizione definitiva legato alla permanenza della Fiorentina nella massima serie.

La complessità finanziaria dell’operazione si articola in due componenti principali: un corrispettivo di 1,5 milioni di euro per il periodo di prestito e una cifra di 10 milioni da versare a saldo, al momento dell’eventuale acquisizione a titolo definitivo.

Il percorso di Brescianini in maglia nerazzurra, iniziato il 16 agosto dell’anno precedente con un’altra operazione di prestito dal Frosinone, si conclude dopo una stagione significativa.

Il centrocampista, classe 2000, ha contribuito con il suo dinamismo e la sua versatilità al progetto Atalanta, consolidando la sua presenza nel panorama calcistico italiano.

Le sue 50 presenze complessive, impreziosite da 7 reti, testimoniano il suo impatto in campo e la sua capacità di adattarsi a diversi schemi tattici.

Questo trasferimento rappresenta una tappa cruciale nella carriera di Brescianini, offrendo l’opportunità di affrontare nuove sfide e di mettersi in gioco in un contesto competitivo come quello fiorentino.

Per l’Atalanta, si tratta di una cessione strategica, che consente di incassare una somma rilevante e di gestire al meglio il mercato, mantenendo una finestra aperta per future trattative.

L’accordo con la Fiorentina, strutturato con una clausola legata alla salvezza, riflette la volontà di entrambe le società di tutelare i propri interessi e di costruire un rapporto di collaborazione duraturo.

La vicenda sottolinea inoltre come il calcio moderno sia sempre più caratterizzato da dinamiche complesse e da operazioni finanziarie articolate, in cui il valore di un giocatore è determinato da una molteplicità di fattori, che vanno oltre le semplici prestazioni in campo.