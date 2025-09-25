Cagliari, l’entusiasmo dei tifosi precede l’Inter

Un’ondata di passione rossoblù ha travolto oggi il centro sportivo di Assemini, con oltre trecento tifosi presenti per sostenere il Cagliari in vista dell’impegno cruciale contro l’Inter.

L’atmosfera era elettrica, un crogiolo di cori e applausi che amplificano l’entusiasmo già palpabile in città, frutto di una serie di successi che hanno ridato fiducia e slancio alla squadra.

Le due vittorie consecutive in campionato, unite alla recente affermazione in Coppa Italia contro il Frosinone, hanno creato un clima di fiducia e ottimismo che si è concretizzato in questa vibrante partecipazione popolare.

Il tecnico Claudio Pisacane, con la consueta prudenza tattica, sta affinando le strategie per affrontare un avversario di caratura internazionale come l’Inter.

La preparazione atletica è intensificata, con particolare attenzione al recupero degli effettivi coinvolti nelle ultime partite.

Mina, Obert e Folorunsho, che avevano saltato la sfida di Coppa, sono regolarmente al lavoro, mentre Luvumbo, pur non ancora al top della condizione, si sta integrando gradualmente nel gruppo, mostrando segnali di miglioramento.

Radunovic e Pintus, invece, seguono un programma di recupero personalizzato volto a superare gli infortuni che li hanno tenuti fuori.

La situazione relativa a Zappa desta preoccupazione: il giocatore è rimasto a riposo a causa di un risentimento al retto femorale sinistro, subito durante l’incontro con il Frosinone, e la sua presenza in campo sabato è a rischio.

Il momento d’oro di Nicholas Cavuoti continua a illuminare il panorama rossoblù.

Il suo gol in Coppa Italia è stato la ciliegina sulla torta di un rinnovo contrattuale che lo lega al Cagliari fino al 2030, testimonianza di un legame profondo e duraturo con la società e i tifosi.

Questo rinnovo rappresenta non solo una gioia per il giocatore, ma anche un segnale di fiducia e progetto a lungo termine per l’intera squadra.

Nonostante il mistero che ancora avvolge modulo e formazione, le indiscrezioni tattiche suggeriscono una possibile conferma della difesa a quattro, affiancata da due trequartisti di movimento, potenzialmente Esposito e Gaetano, in grado di fornire supporto a Belotti, fulcro dell’attacco.

La scelta di questi giocatori, e la loro disposizione in campo, saranno cruciali per contrastare la potenza e la velocità dell’Inter, squadra capace di imporre un gioco intenso e spettacolare.

L’obiettivo è trovare l’equilibrio perfetto tra solidità difensiva e spunto offensivo, sfruttando al meglio le qualità individuali e il potenziale collettivo.

La sfida si preannuncia ardua, ma l’entusiasmo e il sostegno dei tifosi rappresentano un’arma in più per il Cagliari, pronto a lottare su ogni pallone e a onorare la maglia rossoblù.