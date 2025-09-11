Calcio Global: L’UEFA Rimanda l’Espansione Oltre i Confini

Il vertice del Comitato Esecutivo dell’UEFA, tenutosi a Tirana, ha segnato una fase di riflessione strategica attorno a una questione sempre più pressante nel panorama calcistico globale: la possibilità di espansione geografica dei campionati nazionali al di fuori dei confini tradizionalmente sanciti dall’organizzazione europea.

La richiesta congiunta della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e della Real Federación Española de Fútbol (RFEF) di organizzare rispettivamente un incontro di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, e un match di Liga negli Stati Uniti, ha innescato un dibattito complesso e articolato.

L’istanza, lungi dall’essere una semplice concessione isolata, riflette un’evoluzione significativa nel modello di business del calcio moderno.

La crescente globalizzazione del fenomeno calcistico, alimentata da interessi commerciali transnazionali e dalla sete di nuovi mercati, ha reso l’espansione territoriale una leva sempre più allettante per federazioni e club.

Il potenziale di incremento dei ricavi attraverso diritti televisivi, sponsorizzazioni e merchandising in aree geografiche inesplorate è un fattore determinante.

La decisione di rinviare la pronuncia, in questo contesto, non deve essere interpretata come un rifiuto categorico, bensì come un segnale di cautela e un’indicazione della necessità di un’analisi approfondita.

L’UEFA, consapevole del peso politico ed economico delle due federazioni richiedenti, intende procedere con metodo, valutando attentamente le implicazioni che una svolta di tale portata potrebbe avere sull’ecosistema calcistico europeo.

L’organizzazione europea ha sottolineato la natura “importante e in crescita” della questione, riconoscendo che l’espansione geografica del calcio rappresenta una tendenza inarrestabile.

Tuttavia, l’UEFA si pone come garante dell’integrità del gioco, della tutela dei diritti dei tifosi e della salvaguardia dei valori fondanti del calcio europeo.

La fase successiva prevede un ampio processo di consultazione, che coinvolgerà non solo le federazioni richiedenti, ma anche i club, i giocatori, le leghe, le associazioni di tifosi e le altre parti interessate.

L’obiettivo è raccogliere una pluralità di prospettive, per soppesare i benefici potenziali con i rischi e le possibili conseguenze negative.

Tra le criticità da analizzare vi sono l’impatto sui calendari agonistici, la logistica complessa dei trasferimenti, la possibile diluizione della competizione e, soprattutto, la reazione del pubblico europeo, profondamente legato alla tradizione e all’identità dei propri campionati.

La voce dei tifosi, in particolare, sarà determinante per orientare la decisione finale.

L’UEFA si pone quindi come mediatore, bilanciando le aspirazioni commerciali con la salvaguardia del patrimonio calcistico europeo.