Coca-Cola e Olimpiadi: un legame storico si rinnova in Italia.

Il legame tra Coca-Cola e il Movimento Olimpico, un sodalizio che si protrae da quasi un secolo, si rinnova con l’impegno come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica.

Un percorso simbolico che, dal 6 dicembre al 6 febbraio, incrocerà l’Italia, portando con sé non solo l’attesa dei Giochi, ma anche un’occasione preziosa per celebrare i valori fondanti dello spirito olimpico in ogni angolo del Paese.

L’annuncio, presentato a Milano nell’ambito di un’analisi approfondita sull’impatto socio-economico di Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg, offre una prospettiva più ampia sulla partnership.

Questo studio, realizzato dalla SDA Bocconi School of Management, quantifica l’influenza positiva delle aziende Coca-Cola sul tessuto economico e sociale italiano, evidenziando un impegno che va ben oltre la mera sponsorizzazione.

“Siamo profondamente orgogliosi di accompagnare il Viaggio della Fiamma Olimpica, un progetto che coltiviamo con passione a livello globale da decenni,” afferma Cristina Camilli, direttore Relazioni Istituzionali Comunicazione e Sostenibilità di Coca-Cola Italia.

La partnership non si configura quindi come un mero investimento di marketing, bensì come una condivisione di ideali.

La relazione storica, nata nel 1928, testimonia una visione condivisa.

Coca-Cola sceglie di sostenere il Movimento Olimpico e il Comitato Organizzatore perché risuona profondamente con i suoi valori aziendali: l’inclusione, la collaborazione, la resilienza e la celebrazione del potenziale umano.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica, in particolare, rappresenta un’opportunità unica per diffondere questi principi in comunità spesso distanti dai grandi eventi sportivi, tessendo una rete di connessioni e ispirazione.

Più che un semplice percorso geografico, il Viaggio della Fiamma Olimpica simboleggia la capacità di unire persone di ogni età e provenienza, promuovendo un senso di appartenenza e orgoglio nazionale.

Coca-Cola, forte della sua storia di impegno sociale e di responsabilità ambientale, si propone di amplificare questo messaggio, contribuendo a creare un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti e a diffondere l’eredità olimpica ben oltre i confini delle competizioni sportive.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di responsabilità sociale d’impresa, che mira a creare valore condiviso per la società, attraverso investimenti in capitale umano, innovazione sostenibile e sviluppo economico locale.