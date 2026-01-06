Como travolge Pisa: 0-3 e campanello d’allarme per i toscani.

Il Pisa Athletic Football Club cede il passo al Como 1907 in un incontro cruciale valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, con un risultato finale di 0-3 che riflette una netta superiorità ospite.

La partita, disputata a Pisa, si è rivelata un momento di difficoltà per la squadra locale, incapace di arginare l’efficacia offensiva dei Lariani.

Il match si è sbloccato nella ripresa, al minuto 68, grazie alla rete di Perrone, che ha saputo capitalizzare un’opportunità nata da una manovra corale del Como.

L’inerzia del gioco si è definitivamente spostata a favore degli ospiti, che hanno ampliato il proprio vantaggio al 76′ con un gol di Douvikas, dimostrando una maggiore lucidità e capacità di finalizzazione.

La partita si è conclusa con un sigillo definitivo di Douvikas, autore di un gol su calcio di rigore allo scadere (96’), frutto di un fallo subito in area pisana.

Oltre al risultato numerico, la partita ha evidenziato alcune dinamiche rilevanti.

Il Pisa, nonostante qualche sprazzo di iniziativa, ha mostrato evidenti lacune nel comparto difensivo e difficoltà nella creazione di occasioni da gol.

La squadra di casa ha faticato a contenere il pressing alto e i movimenti offensivi del Como, che si è dimostrato più organizzato tatticamente e con maggiore convinzione.

La vittoria del Como, al contrario, rappresenta un passo avanti significativo nella corsa alla salvezza.

Il successo, ottenuto con una prova solida e pragmatica, conferma la crescita del gruppo e la capacità di reagire anche in trasferta.

L’apporto di Perrone e Douvikas, autori dei gol decisivi, si è rivelato fondamentale per la conquista di tre punti preziosi.

La partita di Pisa, dunque, si configura come un campanello d’allarme per la squadra locale, che dovrà analizzare attentamente le proprie prestazioni e individuare le aree di miglioramento.

Per il Como, invece, questa vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia e un ulteriore passo avanti verso un obiettivo sempre più concreto.