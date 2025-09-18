Coventry a Milano e Cortina: un sopralluogo che emoziona l’Italia.

La visita di Kristy Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, a Milano e Cortina, ha rappresentato molto più di un semplice sopralluogo preparatorio alle Olimpiadi Invernali del 2026.

Si è trattato di un’occasione per testimoniare l’avanzamento dei lavori e, soprattutto, per cogliere l’eco di una passione nazionale che si fa strada attraverso la preparazione di un evento di portata mondiale.

Coventry, sportiva di talento con un passato competitivo nel nuoto, ha espresso un’apparente contraddizione: l’apprezzamento per la neve e il ghiaccio, elementi che, in un’altra vita, le sarebbero risultati estranei.

Questa dichiarazione, apparentemente semplice, cela la profonda comprensione di ciò che l’Olimpiade rappresenta: un crogiolo di discipline, di culture, di storie individuali che si fondono per celebrare l’eccellenza umana.

Il percorso di Coventry, affiancata da leggende dello sport italiano come Federica Pellegrini, Valentina Marchei e guidata dal presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha attraversato le strutture che ospiteranno i futuri atleti.

L’impianto destinato all’hockey maschile e il Villaggio Olimpico, destinato a trasformarsi in un polo studentesco di nuova generazione per 1.700 giovani, hanno lasciato un segno indelebile nella presidente del CIO.

La rilevanza del Villaggio Olimpico, in particolare, trascende la sua funzione temporanea di alloggio per atleti.

Rappresenta un investimento strategico per il futuro, un’eredità tangibile che Milano e l’intera nazione sapranno valorizzare anche dopo la fiamma olimpica si sarà spenta.

La trasformazione in un complesso studentesco sottolinea l’impegno a creare un impatto duraturo, andando oltre la dimensione sportiva per contribuire alla crescita culturale e sociale del territorio.

Malagò ha sottolineato l’importanza di questo evento per Milano e per l’Italia intera, descrivendolo come un’apertura verso un mondo di opportunità e di progresso.

L’eredità olimpica non si limita alla realizzazione di infrastrutture all’avanguardia, ma si estende alla promozione di valori come l’eccellenza, la collaborazione e l’inclusione.

La presenza di figure di spicco come Pellegrini e Marchei, simboli di successo sportivo italiano, ha contribuito a rafforzare questo messaggio, sottolineando il legame profondo tra generazioni di atleti e la passione che anima il Paese.

L’appuntamento al 6 febbraio 2026 si preannuncia come un momento di celebrazione, un trionfo dello spirito olimpico e un orgoglio nazionale.