Cremonese-Cagliari: Nicola studia la formazione, assente Bianchetti

La Cremonese si appresta ad affrontare il Cagliari di giovedì con una squadra quasi al completo, ma con interrogativi tattici che il mister Davide Nicola sta diligentemente vagliando.

- PUBBLICITA -

L’assenza più significativa resta quella del capitano Bianchetti, la cui frattura al setto nasale lo tiene ancora lontano dal campo; Collocolo, invece, dovrebbe essere disponibile solo nel giro di circa un mese.

L’organico a disposizione di Nicola è ampio e offre diverse opzioni, ma è a centrocampo che il tecnico dovrà prendere le decisioni più delicate.

La batteria di mediani è densa di talento e competizione, e la scelta di chi impiegare si rivela cruciale per impostare il gioco e garantire equilibrio alla squadra.

Bondo, pur essendo stato sostituito durante la precedente partita contro il Fiorentina per una precisa scelta strategica, appare favorito per occupare la posizione di fulcro del gioco, orchestrando le azioni dalla posizione di regia.

La concorrenza per i rami di centrocampo è invece molto agguerrita.

Zerbin e Vandeputte si contendono una maglia, e la scelta dipenderà dall’interpretazione tattica che Nicola intende dare al reparto.

La sfida tra i due giocatori non è solo tecnica, ma anche di interpretazione dei movimenti e capacità di intercettare i tempi di gioco.

In avanti, Nicola sta valutando la possibilità di una rotazione per preservare le energie dei suoi attaccanti.

Vardy, reduce da un periodo intenso, potrebbe essere concesso un turno di riposo, aprendo la strada a Bonazzoli e Sanabria.

La coppia, chiamata a garantire peso specifico e profondità al gioco offensivo, dovrà dimostrare di saper sfruttare al meglio questa opportunità, offrendo soluzioni concrete e creando occasioni da gol in una partita che rappresenta una tappa fondamentale per le ambizioni grigiorosse.

La loro capacità di combinazione e di movimento senza palla sarà determinante per sbloccare la partita e portare a casa un risultato positivo.