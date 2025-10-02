Cremonese-Inter: Audero a rischio, Silvestri al vaglio.

La Cremonese affronta un momento cruciale nel proprio percorso calcistico, preparando un’insidiosa trasferta a Milano, al Giuseppe Meazza, contro una compagine interista reduce da una stagione intensa e desiderosa di confermare il proprio valore.

L’anticipazione del match è segnata da un interrogativo che grava sulla linea difensiva, precisamente sulla figura del portiere.

La situazione di Emil Audero, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante il precedente impegno contro il Como a causa di un risentimento muscolare, rimane monitorata con attenzione.

Nonostante un programma di recupero intensificato, volto a velocizzare la guarigione, l’ipotesi di vederlo tra i titolari sembra al momento remota, favorendo l’affidamento a Marco Silvestri, il quale dovrà dimostrare la propria reattività e sicurezza in un contesto di altissima pressione.

La scelta del portiere, elemento nevralgico per l’equilibrio di una squadra, riflette la complessità tattica e la necessità di valutare attentamente ogni variabile in vista di un incontro potenzialmente determinante.

Un segnale incoraggiante giunge dal fronte offensivo, con Jamie Vardy che mostra progressi tangibili nel recupero dalla sua affaticamento.

La sua presenza, seppur limitata a pochi minuti di gioco, potrebbe iniettare dinamismo e imprevedibilità nel comparto offensivo, offrendo a mister Nicola un’arma in più per tentare di scalfire una difesa avversaria notoriamente solida.

L’esperienza e l’istinto delo svedese potrebbero rivelarsi determinanti per sbloccare il risultato o per tentare una rimonta.

A centrocampo, il tecnico può contare sull’apporto di Juan Lucas Payero e Amadio Sarmiento, due giocatori dotati di tecnica e visione di gioco, chiamati a garantire equilibrio e a fornire supporto alla fase difensiva.

La loro capacità di impostare il gioco e di intercettare le linee di passaggio avversarie sarà fondamentale per contenere le offensive nerazzurre.

L’unica certezza in termini di assenze riguarda Collocolo, ancora alle prese con le ripercussioni di un intervento chirurgico per una lesione muscolare, che lo terrà lontano dal campo per un periodo prolungato.

La sua assenza, significativa sia dal punto di vista tecnico che umano, rappresenta una sfida ulteriore per la squadra, che dovrà trovare alternative per compensare la sua mancanza.

La preparazione atletica e tattica prosegue con grande impegno e concentrazione, consapevoli della difficoltà del match ma animati dalla volontà di onorare la partita e di mettere in campo tutte le proprie capacità, con l’obiettivo di sorprendere e di conquistare un risultato positivo in un contesto così ostile.

L’atteggiamento, più che il risultato, dovrà rappresentare un punto di orgoglio per una squadra in cerca di risposte e di identità.