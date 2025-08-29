Cremonese-Sassuolo: Sorpresa e Inversione di Tendenza

Cremonese-Sassuolo: Un’Inversione di Tendenza e una Battaglia di CaratteriIl match tra Cremonese e Sassuolo, conclusosi con un inaspettato 3-2 a favore dei grigiorossi, ha rappresentato una rara e significativa inversione di tendenza in un campionato dove la continuità è merce rara.

La partita, disputata di fronte a un pubblico di 10.311 spettatori, ha visto emergere una Cremonese carica di determinazione e capace di sfruttare al meglio le occasioni create, contrapposta a un Sassuolo che, pur mostrando sprazzi di qualità, si è dimostrato fragile in fase difensiva e incapace di gestire il vantaggio iniziale.

La formazione di mister Nicola ha optato per un solido 3-5-2, una scelta tattica che ha garantito una buona copertura difensiva e un’ottima transizione offensiva, grazie anche all’apporto di Vazquez, autore di un gol e instancabile creatore di gioco, e Terracciano, autore di una rete cruciale nel primo tempo.

Le sostituzioni operate da Nicola, con l’inserimento di giocatori freschi e motivati come Payero e De Luca, hanno contribuito a mantenere alta l’intensità di gioco e a concretizzare il risultato finale.

Il Sassuolo di Grosso, schierato con un 4-3-3, ha cercato di imporre il proprio gioco, sfruttando la qualità dei singoli giocatori come Berardi e Pinamonti.

Tuttavia, la difesa neroverde ha mostrato evidenti lacune, lasciando spazio alla Cremonese di creare occasioni da gol.

Le sostituzioni effettuate da Grosso, con l’ingresso di Lipari, Iannoni e Fadera, non sono state sufficienti a invertire il trend della partita, evidenziando una certa difficoltà nel trovare soluzioni efficaci in campo.

L’arbitro Guida di Torre Annunziata ha diretto la partita con rigore, ammonendo per gioco falloso Sanabria, Doig, Grassi e Iannoni, gestendo i momenti di maggiore tensione senza eccessive inflessibilità.

I cinque angoli a favore della Cremonese testimoniano una maggiore propensione offensiva dei padroni di casa, mentre il recupero di un minuto e cinque secondi riflette la fluidità del gioco e la mancanza di rallentamenti significativi.

Il gol di Terracciano al 37° minuto del primo tempo ha sbloccato il risultato, seguito immediatamente dalla rete di Vazquez, che ha portato la Cremonese sul 2-0.

Il secondo tempo si è aperto con la reazione del Sassuolo, che è riuscito a ridurre il gap con il gol di Pinamonti al 18° minuto.

Berardi ha poi trasformato un rigore al 28° minuto, accendendo la speranza di un possibile pareggio.

Tuttavia, il gol su rigore di De Luca, al 47° minuto del secondo tempo, ha sancito la vittoria della Cremonese, siglando un risultato inatteso e regalando ai tifosi grigiorossi un momento di grande gioia.

La partita ha evidenziato come la determinazione, la compattezza e la capacità di sfruttare al meglio le opportunità possano fare la differenza, anche contro avversari teoricamente più attrezzati.