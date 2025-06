Croce Rossa e Kellanova: 468.000 colazioni per i bambini italiani

Dal 2016, una partnership strategica tra la Croce Rossa Italiana e Kellanova ha dato vita a un’iniziativa di impatto sociale significativo: il programma “Breakfast Club”. Questa complessa operazione, che ha superato la fornitura di 468.000 colazioni, ha offerto opportunità di crescita e benessere a oltre 8.600 bambini in diverse regioni d’Italia, testimoniando un impegno concreto verso la promozione della salute infantile e l’equità sociale.La recente conclusione dell’anno scolastico presso la scuola primaria G. Radice di Milano, situata in via Paravia 83, ha celebrato i risultati ottenuti con una vivace mattinata dedicata a giochi, musica e convivialità, elementi cruciali per creare un ambiente di apprendimento positivo e stimolante.”Breakfast Club” non è semplicemente un programma di fornitura di alimenti; è un intervento educativo olistico. Esso si inserisce in un contesto più ampio di lotta alla povertà infantile e alla malnutrizione, riconoscendo che un’alimentazione adeguata è un prerequisito fondamentale per lo sviluppo cognitivo, fisico ed emotivo dei bambini. Il programma mira a contrastare le disuguaglianze sociali, offrendo a bambini provenienti da contesti svantaggiati l’opportunità di iniziare la giornata con una colazione nutriente e bilanciata, spesso mancante nei loro abituali schemi alimentari.Toniella Giallongo, responsabile del progetto per Croce Rossa di Milano, sottolinea l’importanza della collaborazione tra volontari, personale scolastico, l’amministrazione comunale e Kellanova. Il successo di questa iniziativa è il risultato di uno sforzo corale, dove ogni attore svolge un ruolo cruciale. L’impegno dei volontari della Croce Rossa, che hanno dedicato 3.093 ore di servizio nel solo anno scolastico presso la scuola Paravia, dimostra la forte sensibilità sociale che anima l’organizzazione. I 103 alunni coinvolti e le 68 volontarie e volontari hanno condiviso un percorso di crescita e apprendimento reciproco.Giuliana Gentile, responsabile comunicazione e sostenibilità di Kellanova Italia, evidenzia la visione a lungo termine dell’azienda: “Dal 2016 ci impegniamo a promuovere uno stile di vita sano già a partire dalla scuola primaria.” L’iniziativa “Breakfast Club” non è concepita come un intervento isolato, ma come parte di una strategia più ampia volta a sensibilizzare famiglie e comunità sull’importanza di una corretta alimentazione. L’energia e la gioia dei bambini che beneficiano del programma rafforzano l’impegno di Kellanova a investire nel loro benessere e futuro, con la volontà di estendere l’iniziativa a sempre più scuole e comunità. La sostenibilità del progetto, sia dal punto di vista economico che sociale, è una priorità, con l’obiettivo di creare un impatto duraturo e di rafforzare la resilienza delle comunità coinvolte. Il sorriso di ogni bambino rappresenta un investimento nel futuro, un futuro più sano, equo e prospero per tutti.