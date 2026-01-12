Cuore di Marmo: Un Simbolo di Lombardia e Valori Olimpici

Un’opera di scultura di notevole imponenza, weighing 250 kilograms, ha recentemente arricchito il patrimonio artistico e simbolico della Regione Lombardia.

Donata dall’azienda artigiana ‘Merli Marmi’ di Voghera (Pavia), questa scultura, denominata “Cuore di Marmo”, incarna lo spirito dell’iniziativa “Cuori Olimpici”, un ambizioso progetto itinerante volto a valorizzare e diffondere la conoscenza delle peculiarità e delle eccellenze che contraddistinguono il territorio lombardo.

L’itinerario, nel corso del 2025, ha attraversato tutti i capoluoghi di provincia, culminando in una solenne presentazione in Piazza Città di Lombardia.

L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Assessore Regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Debora Massari, e l’abile scultore Paolo Merli, artefice dell’opera.

Hanno presenziato, inoltre, l’Assessore Regionale alla Solidarietà Sociale e Disabilità Elena Lucchini e il Presidente di Assolombarda Alvise Biffi, testimoniando l’importanza dell’iniziativa a livello regionale e imprenditoriale.

Il Presidente Fontana, durante il discorso inaugurale, ha definito “Cuore di Marmo” non semplicemente una scultura, ma un’incarnazione del dinamismo e della resilienza della Lombardia.

Un cuore pulsante che, pur affondando le sue radici nella tradizione millenaria, si proietta verso il futuro con rinnovato slancio e visione.

L’opera, pertanto, si configura come un potente simbolo di perseveranza e progresso, testimoniando la capacità della regione di reinventarsi costantemente, mantenendo intatta la propria identità.

L’Assessore Massari ha aggiunto un ulteriore livello di interpretazione, sottolineando la profonda simbologia dell’opera.

Il cuore, archetipo di umanità e passione, si coniuga con la monumentalità del marmo, materiale che evoca la solidità del tempo e la preziosità della memoria.

Questa unione suggestiva racconta l’essenza dell’identità lombarda: una terra che si distingue per la concretezza del suo operato, per la sua capacità di resistere alle sfide, ma anche per la sua fervida creatività e la sua vocazione all’innovazione, sempre nel rispetto delle proprie radici culturali e storiche.

La connessione con i valori olimpici, come sottolineato dall’Assessore Massari, è intrinseca nell’opera.

“Cuore di Marmo” racchiude in sé l’impegno quotidiano, la dedizione silenziosa, la ricerca incessante dell’eccellenza, il rispetto per il tempo e le risorse, e la responsabilità verso le generazioni future.

Si tratta di un’eredità tangibile, un monumento alla laboriosità e alla passione che animano la Lombardia, un invito a perseguire ideali di coraggio, perseveranza e rigoglio, in linea con lo spirito dei Giochi Olimpici.

L’opera non è solo una scultura, ma un manifesto dei valori che guidano la regione verso un futuro di prosperità e progresso.