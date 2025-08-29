Cutrone al Parma: l’attaccante riparte per la nazionale.

Il Parma Calcio accoglie ufficialmente Patrick Cutrone, con un’operazione che lo vede arrivare in prestito dal Como, affiancata da un diritto di opzione a favore dei ducali.

L’attaccante, reduce da una stagione intensa e ricca di successi, porta con sé un curriculum impressionante, testimoniato da oltre cento reti siglate in diverse competizioni di alto livello, tra Serie A, Premier League e palcoscenici europei.

Nella passata stagione di Serie A, ha contribuito attivamente con sette gol e cinque assist, dimostrando una versatilità tattica che lo rende un elemento prezioso per il comparto offensivo.

L’esperienza al Como, culminata con la meritata promozione in Serie A, ha visto Cutrone protagonista indiscusso, autore di quattordici gol cruciali.

Tuttavia, la successiva riorganizzazione della squadra di Fabregas, caratterizzata da ingenti investimenti sul mercato e dall’emergere di talenti emergenti come Diao e Douvikas, unitamente all’arrivo di attaccanti di calibro internazionale come Morata, lo hanno relegato in una posizione meno centrale nelle gerarchie.

L’approdo al Parma offre a Cutrone l’opportunità di ritrovare spazio e risaltare.

La sua capacità di interpretare ruoli diversi in attacco – prima o seconda punta, spalla o alternativa a Pellegrino – lo rende un elemento di imprevedibilità e di potenziale valore aggiunto per mister Cuesta.

L’obiettivo primario è integrarsi nel progetto gialloblù, contribuendo con gol e prestazioni di alto livello.

Parallelamente, Cutrone nutre l’ambizione di rientrare nel radar del commissario tecnico per una possibile convocazione in nazionale, un traguardo che ha espresso apertamente.

L’entusiasmo dei tifosi parmigiani è palpabile.

L’attaccante milanese, percepito come un “predestinato” per la sua innata propensione al gol, è accolto con grande speranza.

La sua energia, la sua grinta e la sua capacità di concretizzare le occasioni create sono considerati elementi fondamentali per alimentare le ambizioni del Parma e per regalare gioia ai sostenitori.

La società, attraverso i suoi canali ufficiali, ha espresso il desiderio di assistere presto al suo primo gol con la maglia gialloblù, un evento atteso con trepidazione e che simboleggerebbe l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura.

La speranza è che Cutrone possa rapidamente imprimere il suo segno, dimostrando di essere una pedina fondamentale nel percorso di crescita del Parma.