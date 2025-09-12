Davide Nicola premiato: Coach of the Month a Cremona

Il riconoscimento “Philadelphia Coach of the Month” per il mese di agosto 2025 è stato conferito a Davide Nicola, allenatore della U.

S.

Cremonese, un tributo che celebra l’impatto immediato e l’innovazione tattica introdotte nel calcio grigiorosso.

La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà in un contesto vibrante: il pre-partita di Cremonese-Parma, un appuntamento fissato per domenica 21 settembre 2025, alle ore 15:00, all’interno del rinnovato stadio Giovanni Zini di Cremona.

L’assegnazione del premio non è semplicemente un atto formale, ma una consacrazione del lavoro profuso da Nicola, che ha guidato la Cremonese a un inizio di stagione fulminante, caratterizzato da un punteggio perfetto e da un approccio al gioco audace e convincente.

Come sottolineato dall’amministratore delegato di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, l’inizio di stagione della Cremonese incarna una mentalità proattiva e una chiara volontà di sorprendere, elementi che testimoniano la capacità di Nicola di instillare fiducia e ambizione nel gruppo.

Il tecnico cremonese ha saputo, fin da subito, plasmare la squadra a sua immagine, forgiando un collettivo coraggioso e determinato.

La Cremonese, sotto la guida di Nicola, ha dimostrato di non temere avversari temibili, affrontando le partite sia in trasferta, al prestigioso San Siro, che in casa con un atteggiamento aggressivo, fondato su una solida base tattica e una grande intensità di gioco.

Questa nomina segna un punto di svolta nella carriera di Nicola, che alla sua undicesima stagione in Serie A, dimostra di essere molto più di un semplice “esperto della salvezza”, un’etichetta che, seppur meritata per le imprese passate, non rende giustizia alla sua profonda conoscenza del gioco e alla sua capacità di evolvere, di sperimentare nuove strategie e di ottenere il massimo dai suoi giocatori.

Nicola si sta affermando come un allenatore di ampio respiro, capace di costruire progetti a lungo termine e di portare la sua squadra a competere ad alti livelli, ridefinendo il ruolo dell’allenatore nel panorama calcistico italiano.

Il premio Philadelphia Coach of the Month è una conferma di questa evoluzione e una promessa di un futuro ancora più brillante per la U.

S.

Cremonese.