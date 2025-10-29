DL Racing e Lacertosus: Unione di Passione sulle Piste Lamborghini

Unione di Passioni: DL Racing e Lacertosus al Via delle Finali Mondiali LamborghiniNel panorama sportivo italiano, due realtà di spicco si fondono in una partnership inedita e significativa: DL Racing, team milanese rinomato per la sua brillante carriera nel mondo delle corse automobilistiche, e Lacertosus, leader parmense nel settore del fitness, con un portfolio che spazia dall’attrezzatura all’abbigliamento tecnico.

L’unione si concretizza in occasione delle Finali Mondiali Lamborghini Super Trofeo 2025, evento che si svolgerà al Misano World Circuit dal 5 al 9 novembre, e rappresenta la celebrazione di una filosofia condivisa: l’eccellenza, l’innovazione, la passione per la competizione e l’attenzione al benessere e alla performance.

Le Finali Mondiali Lamborghini rappresentano un crocevia globale del motorsport, un palcoscenico dove si confrontano team e piloti provenienti da Europa, Nord America e Asia.

Sarà proprio in questo contesto esclusivo che DL Racing e Lacertosus presenteranno ufficialmente la loro partnership, segnando un punto di rottura rispetto alle tradizionali dinamiche di sponsorizzazione.

L’esperienza immersiva offerta da Lacertosus sarà il fulcro dell’area dedicata a DL Racing all’interno del paddock.

Un’area fitness completamente attrezzata, una vera e propria palestra a cielo aperto, sarà a disposizione di piloti, team e appassionati, fungendo da centro di attività promozionale, dimostrazioni pratiche e un’occasione unica per sperimentare in prima persona il connubio tra sport motoristico e benessere fisico.

La partnership si tradurrà anche in un’estetica condivisa, con la Lamborghini Huracan ST Evo2 del team, affidata a Diego Locanto e Luca Segù, che sfoggerà una livrea speciale, emblema di questa unione strategica.

L’equipaggio, già campione italiano GT Cup Am 2025, ha dimostrato il proprio valore con salite sul podio nel Super Trofeo Europa e una vittoria eclatante nelle Finali Mondiali del 2023 a Vallelunga, grazie al talento di Luca Segù.

Diego Locanto, team principal e pilota, sottolinea l’importanza di questa collaborazione: “Accostarsi a un’azienda come Lacertosus, all’avanguardia nell’innovazione e nella qualità, è un motivo di orgoglio per il team.

Condividiamo valori fondamentali e questa partnership rafforza la nostra visione: lo sport non è solo competizione in pista, ma anche una cultura di crescita, salute e preparazione atletica, soprattutto per i giovani piloti che ci rappresentano.

Questa partnership ci proietta verso la stagione 2026 con ambizioni ancora più concrete.

“Claudio P.

, fondatore di Lacertosus, esprime il proprio entusiasmo: “Siamo felici di affiancare DL Racing in un evento di tale prestigio come le Finali Mondiali Lamborghini.

Questa collaborazione sintetizza perfettamente performance, design e spirito sportivo, i principi guida di Lacertosus.

Portare il fitness nel cuore delle corse automobilistiche è un messaggio forte, una dichiarazione di intenti che sottolinea la nostra filosofia: lo sport è passione, dedizione e costante miglioramento.

Ogni sfida, in pista o in palestra, è un’opportunità per superare i propri limiti e raggiungere nuove vette di eccellenza.

“Il Lamborghini Super Trofeo Europe 2025 ha già visto scorrere le tappe precedenti: Le Castellet, Monza, Spa, Nurburgring e Barcellona.

Le Finali Mondiali, dal 8 al 9 novembre a Misano, rappresentano il gran finale di una stagione intensa, un culmine di passione e competizione.

L’unione tra DL Racing e Lacertosus non è solo un evento, ma l’inizio di un percorso comune verso l’eccellenza sportiva e il benessere integrale.