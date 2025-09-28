EA7 Milano Campione: Trionfo in Supercoppa Italiana, Omaggio a Giorgio Armani

L’EA7 Emporio Armani Milano trionfa nella Supercoppa Italiana di pallacanestro, aggiungendo un altro capitolo alla sua gloriosa storia, imponendo il 90-76 sulla Germani Brescia Leonessa.

La vittoria, la sesta in assoluto in questa competizione e la seconda consecutiva, assume un significato ancora più profondo, giungendo a coronare un percorso segnato dal commosso ricordo di Giorgio Armani, figura emblematica e fondatore del club, scomparso di recente.

La partita, disputata con intensità e impegno reciproco, ha visto i meneghini mantenere un controllo costante del match, costruendo il vantaggio sin dalle prime battute e consolidandolo progressivamente.

Il terzo quarto si è rivelato il momento chiave, con un parziale decisivo (69-55) che ha definitivamente spezzato l’inerzia della gara.

Questa superiorità è stata frutto di una combinazione di forza fisica e brillantezza tecnica, incarnata soprattutto dalla prestazione dominante di Nebojsa Jovic.

Il gigante serbo, incontenibile sotto canestro, ha piazzato 18 punti, affiancati da 26 di valutazione, dimostrando una presenza fisica e un impatto sul gioco di fondamentale importanza.

Il contributo di LeDay, autore di 11 punti, ha ulteriormente rafforzato l’attacco milanese, mentre l’esperienza e la leadership di P.

J.

Ellis, con i suoi 12 punti finali, hanno sigillato il successo.

Brescia, guidata dai 13 punti di Massinburg e dai 12 di Ivanovic, ha mostrato carattere e determinazione, ma non è riuscita a invertire la tendenza e a recuperare il divario accumulato.

La difesa milanese, particolarmente attenta a limitare le opzioni offensive avversarie, ha contribuito in maniera significativa alla vittoria.

Il trionfo nella Supercoppa Italiana non è solo un trofeo, ma un tributo sentito al patrimonio sportivo e umano costruito da Giorgio Armani, un simbolo di eccellenza e passione che continua a ispirare l’intera famiglia EA7.

La vittoria rappresenta un punto di partenza, un’iniezione di fiducia per il futuro, e una dimostrazione tangibile della capacità del team di superare le difficoltà e di onorare l’eredità lasciata.

L’EA7 Emporio Armani Milano si conferma, ancora una volta, protagonista indiscussa della pallacanestro italiana.