EA7 Milano, ritorno al PalaLido per il 90° anniversario

L’EA7 Emporio Armani Milano, club storico del basket italiano, annuncia una svolta significativa nel suo percorso agonistico: dal 15 dicembre 2024 al 15 marzo 2026, le sue partite casalinghe si svolgeranno all’Allianz Cloud, una moderna arena polifunzionale situata nel cuore di Milano. La decisione, comunicata dal General Manager Christos Stavropoulos durante la conferenza stampa di fine stagione, è una diretta conseguenza dell’indisponibilità temporanea dell’iconico Mediolanum Forum di Assago, impegnato a ospitare le competizioni di short track e pattinaggio di figura durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.Questo trasferimento, lungi dall’essere una mera necessità logistica, rappresenta un’occasione unica per il club. Stavropoulos ha espresso un entusiasmo palpabile, sottolineando come la sede temporanea offrirà l’opportunità di rivivere un capitolo affascinante della storia biancorossa. Le partite del 90° anniversario della società si svolgeranno infatti nel leggendario PalaLido, il tempio del basket milanese che ha visto nascere e consolidarsi un’identità sportiva e un legame indissolubile con i suoi tifosi. Il PalaLido, testimone di innumerevoli successi e di momenti indimenticabili, risuonerà nuovamente di passione e di energia, permettendo ai sostenitori di celebrare un traguardo storico in un luogo simbolico.La fondazione dell’Olimpia Milano, avvenuta il 19 gennaio 1936, segna l’inizio di un’epopea sportiva costellata di trofei, di eroi e di una dedizione instancabile alla ricerca dell’eccellenza. Il temporaneo spostamento al Allianz Cloud non compromette gli ambiziosi piani del club, ma piuttosto si configura come un’interruzione strategica che permetterà di onorare il passato mentre si proietta verso il futuro. Nelle prossime settimane, la dirigenza fornirà dettagli precisi sulle modalità di abbonamento e sui sistemi di biglietteria dedicati a questa stagione particolare, garantendo ai tifosi un accesso agevolato e un’esperienza coinvolgente. Si tratta di un capitolo inedito nella storia dell’EA7, un’opportunità per rinsaldare il rapporto con la tifoseria e per ripercorrere le tappe fondamentali di un percorso sportivo ricco di storia e di passione.