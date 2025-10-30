EA7 Milano ritrova la vittoria: una notte di orgoglio all’Eurolega

L’EA7 Emporio Armani Milano ritrova la vittoria in Eurolega, interrompendo una serie di insidie e regalando al pubblico del Forum un’emozionante 86-77 contro il Paris Basketball, un avversario temibile.

La bacheca segna la prima gioia casalinga in questa edizione della competizione europea, suggellata dall’entusiasmo di oltre settemila spettatori.

La partita si configura come una vera e propria prova di resilienza per la squadra allenata da Ettore Messina, che ha saputo reagire alla pressione e alle difficoltà incontrate nel corso del campionato.

Il Paris Basketball si è presentato a Milano con l’intento di imporre il proprio gioco, ma i biancorossi hanno dimostrato una compattezza e una determinazione esemplari, controllando il ritmo e limitando i danni.

Il talento individuale si è fuso con un collettivo ben organizzato.

Sebbene il Paris Basketball abbia fatto affidamento sulle prestazioni di Hiifi, autore di 24 punti, la difesa milanese è riuscita a neutralizzare gli altri elementi chiave della formazione francese.

Daniele Mannion si è distinto come un elemento dinamico, con 10 punti in soli 12 minuti di gioco, contribuendo con energia e imprevedibilità.

Niccolò Ricci ha offerto un contributo prezioso sia in attacco che in difesa, sfiorando la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi, un dato significativo che testimonia la sua versatilità.

Cameron Twiss Booker ha dominato l’area pittorica, garantendo un solido punto di riferimento in fase offensiva e difensiva.

Il contributo di Brandon Shields, con 10 punti, e di Torrey Brooks, autore di 12 punti con un efficace 3 su 5 dalla lunga distanza, ha completato il quadro di una squadra capace di trovare soluzioni in ogni reparto.

“Abbiamo svolto un lavoro eccellente,” ha sottolineato Messina al termine della partita, esprimendo la sua soddisfazione per la prestazione della squadra.

La vittoria non è solo un risultato numerico, ma anche un segnale importante per il morale e la fiducia in sé stessi, un trampolino di lancio per affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e ambizione.

Il Forum si è riempito di gioia, consapevole di aver assistito a una serata che ha saputo combinare talento, impegno e spirito di squadra, ingredienti fondamentali per aspirare ai vertici dell’Eurolega.