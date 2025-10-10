Eicma 2024: Desert Queens, l’Epica Dakar a Milano

Eicma 2024: Un Viaggio nel Cuore della Dakar, Oltre la GaraL’edizione numero 82 di Eicma, la più importante fiera internazionale del settore motociclistico, in programma dal 6 al 9 novembre a Fiera Milano Rho, si configura quest’anno come un vero e proprio crocevia di storie e di innovazione.

Al centro dell’attenzione, un evento imperdibile: “Desert Queens”, una mostra monografica dedicata alla leggendaria Dakar, promossa da Eicma e da ASO (Amaury Sport Organisation), l’organizzatore della competizione stessa, che ne è partner ufficiale.

“Desert Queens” non è semplicemente una retrospettiva, ma un’immersione totale nell’epopea di una delle competizioni più estreme e affascinanti al mondo.

Attraverso l’esposizione di oltre trenta motociclette d’epoca e moderne, oggetti di scena iconici, fotografie d’epoca e filmati esclusivi, il pubblico sarà trasportato nell’atmosfera polverosa e avventurosa del rally africano, e poi del suo percorso transcontinentale.

La mostra andrà ben oltre la celebrazione delle vittorie, sviscerando la filosofia che anima la Dakar: un connubio di sfida tecnologica, coraggio umano e profondo rispetto per l’ambiente desertico.

L’area MotoLive di Eicma, appositamente allestita, diventerà un vero e proprio hub esperienziale.

Oltre alla contemplazione delle moto esposte, saranno offerti incontri ravvicinati con alcuni dei più celebri piloti partecipanti alla Dakar, offrendo spunti di riflessione sulle tecniche di navigazione, le strategie di sicurezza e le evoluzioni sorprendenti delle dotazioni tecnologiche che accompagnano i concorrenti.

Saranno inoltre organizzati approfondimenti divulgativi per svelare i segreti della preparazione atletica e meccanica che rendono possibile l’affrontare un percorso così impegnativo.

Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, sottolinea come “Desert Queens” rappresenti un punto di svolta per la fiera, che ambisce a trasformarsi da semplice vetrina di prodotti a piattaforma di eventi culturali e iniziative speciali.

Questo nuovo approccio mira a rafforzare il legame con il pubblico, offrendo esperienze uniche e arricchenti.

Davide Castera, direttore della Dakar, evidenzia l’importanza di Eicma come palcoscenico privilegiato per celebrare la storia e lo spirito della competizione.

L’iniziativa “Desert Queens” è un’occasione imperdibile per condividere con il pubblico immagini, ricordi emozionanti e reliquie iconiche, culminando nell’esposizione della motocicletta appartenuta a Thierry Sabine, l’uomo che ebbe l’audace visione di creare la Parigi-Dakar, non solo come una gara, ma come un’avventura umana di portata epica, capace di superare i confini geografici e di mettere alla prova i limiti della resistenza umana e tecnologica.

L’evento si propone di illustrare come la Dakar, nata come sfida estrema, abbia contribuito a plasmare l’evoluzione delle tecnologie motociclistiche e ad ispirare una nuova generazione di avventurieri.