Fiamma Olimpica a Torino: Storia, Innovazione e Passione Intesa Sanpaolo

La Fiamma Olimpica Illumina Torino: Un Viaggio tra Storia, Innovazione e PassioneL’attesa si è concretizzata: la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2024 ha acceso un’emozione palpabile a Torino, con una tappa significativa presso la sede torinese di Intesa Sanpaolo.

L’evento non è stato semplicemente un passaggio simbolico, ma un’occasione per celebrare il profondo legame tra la banca, la città e lo spirito olimpico, un legame che affonda le sue radici vent’anni fa, quando l’istituto finanziario ha avviato la sua attività in città.

L’importanza strategica di Torino per Intesa Sanpaolo è evidente: qui operano tremila dipendenti, un capitale umano vitale per il gruppo.

“Essere tedofori in questa città, culla della nostra presenza ventennale, rappresenta un onore immenso,” ha espresso Roberto Cascella, Chief People and Culture Officer, sottolineando come l’evento sia un ulteriore sigillo di appartenenza e di responsabilità verso la comunità locale.

La sede di Intesa Sanpaolo, un’icona architettonica disegnata da Renzo Piano e attiva da un decennio, incarna i valori di innovazione, coraggio e lungimiranza che guidano la banca nel suo percorso di trasformazione.

Il percorso della fiamma, partito al mattino da Bra e toccando Alba, Asti, Sestriere e Moncalieri, ha attraversato il tessuto urbano torinese, onorando luoghi simbolo come Piazza Gran Madre, le Porte Palatine e Piazza della Repubblica.

Il corteo, arricchito dalla presenza di figure di spicco come il ciclista e conduttore Vittorio Brumotti, il direttore della Comunicazione del CONI, Danilo Di Tommaso, e Michele Briamonte, presidente del Consorzio delle Residenze reali sabaude, ha reso omaggio alla storia e al patrimonio culturale piemontese.

Un momento particolarmente suggestivo è stata la sosta alla Palazzina di caccia di Stupinigi, testimonianza del glorioso passato sabaudo.

La conclusione del percorso torinese, prevista per le ore 19 in Piazza Castello, sarà segnata da un evento di grande impatto emotivo: il “bacio delle torce”, un passaggio di testimone che rievoca il gesto simbolico compiuto vent’anni fa dall’allora direttore del Museo Nazionale del Cinema, Alberto Barbera.

La presenza di Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del museo, sottolinea l’importanza dell’evento per l’istituzione culturale e per la città intera.

Il museo, un baluardo della settima arte, si prepara ad accogliere la fiamma, offrendo un contesto unico per celebrare un evento sportivo di portata mondiale.

La Fiamma Olimpica non è solo una luce, ma un simbolo di speranza, di perseveranza e di unità.

Il suo passaggio a Torino è un omaggio al passato, una celebrazione del presente e un’anticipazione del futuro, un futuro in cui lo spirito olimpico continuerà a illuminare il cammino dell’umanità.

L’evento rappresenta un’opportunità irripetibile per rafforzare l’identità locale, promuovere i valori dello sport e accendere la passione per i Giochi Invernali, un evento che coinvolgerà l’intera nazione.