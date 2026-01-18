cityfood
lunedì 19 Gennaio 2026
Milano Sport

Fiamma Olimpica: Un Faro di Speranza tra Memoria e Umanità

Redazione Milano
L’accensione della Fiamma Olimpica al Museo Internazionale della Croce Rossa rappresenta un faro di speranza che si proietta sulle aree martoriate da conflitti, un monito potente per chi soffre e un richiamo all’azione per la comunità globale.

Il gesto, compiuto dal presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, in veste di tedoforo, non è semplicemente un atto di accoglienza, ma un’immersione profonda nel significato stesso del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

L’arrivo della Fiamma, dopo un percorso di 42 giorni attraverso il territorio italiano, si è concretizzato in un simbolico “bacio della torcia” nel rigoglioso giardino del museo, un luogo che incarna la memoria e la testimonianza tangibile di un’eredità umanitaria imponente.
Attraversare le sale espositive, custodi di storie di resilienza, compassione e dedizione, ha reso l’esperienza ancora più significativa, collegando il presente olimpico al passato glorioso di soccorso e assistenza.

La Fiamma, portatrice di valori universali come la pace, l’amicizia e la cooperazione, giunge in un luogo che, da oltre un secolo, è intriso di spirito umanitario.
Ogni anno, migliaia di volontari della Croce Rossa Italiana ripercorrono il tragitto da Solferino a Castiglione delle Stiviere, illuminando le strade con le proprie fiaccole per commemorare la nascita del Movimento, un’organizzazione che, con la sua azione capillare e la sua neutralità, si pone al servizio delle vittime di guerre e disastri naturali, senza distinzione di nazionalità, etnia o credo religioso.

Quest’incontro tra l’Olimpiade e la Croce Rossa sottolinea l’urgenza di coltivare una cultura della solidarietà, un impegno costante per alleviare le sofferenze umane e costruire un futuro più giusto e pacifico.
La Fiamma Olimpica, in questo contesto, non è solo un simbolo di competizione sportiva, ma un invito a superare le divisioni, a promuovere il dialogo e a lavorare insieme per un mondo più umano.

Il gesto di accoglienza, profondamente radicato nei valori del Movimento, rappresenta un appello universale alla compassione, alla resilienza e alla speranza, un messaggio che risuona forte in un’epoca segnata da sfide umanitarie sempre più complesse.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

