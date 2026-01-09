FiberCop, Partner Tecnologico dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026

FiberCop, il colosso italiano della gestione di infrastrutture in fibra ottica con un patrimonio di oltre 27 milioni di chilometri di rete posata e una presenza capillare che abbraccia più di 6.000 comuni connessi alla banda ultralarga, rafforza il suo impegno verso l’innovazione e lo sviluppo del Paese assumendo un ruolo strategico come Fiber Infrastructure Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Questa partnership va ben oltre una semplice sponsorizzazione; si configura come un’integrazione profonda tra l’esperienza di FiberCop nella gestione e ottimizzazione di reti fisse e le esigenze di connettività complesse e ad alta affidabilità che caratterizzano un evento di portata globale come i Giochi.

Andrea Varnier, Amministratore Delegato di Milano Cortina 2026, sottolinea come la riuscita dell’evento dipenda in maniera cruciale da una rete robusta e performante, capace di supportare non solo la trasmissione di dati, ma anche la collaborazione in tempo reale tra i diversi attori coinvolti – atleti, organizzatori, media, volontari e spettatori.

L’accordo testimonia la crescente importanza delle infrastrutture digitali come pilastri fondamentali per l’organizzazione di eventi di questa portata.

Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop, evidenzia come i Giochi rappresentino un’occasione imperdibile per mostrare al mondo le capacità tecnologiche italiane e l’impatto positivo che una rete in fibra ottica moderna e diffusa può avere sulla vita delle persone e sullo sviluppo del territorio.

L’impegno di FiberCop non si limita a garantire la connettività durante i Giochi; mira a lasciare un’eredità duratura per l’Italia, accelerando la transizione verso una società digitale inclusiva e stimolando la crescita economica nelle aree coinvolte.

La partnership simboleggia una visione condivisa: quella di un futuro in cui le infrastrutture digitali siano un motore di progresso, un fattore di coesione sociale e un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Si tratta di un investimento nel futuro del Paese, un futuro connesso, efficiente e capace di competere a livello globale.