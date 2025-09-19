Fiorentina-Como: Test di carattere per risalire la china

La prossima sfida contro il Como rappresenta un crocevia cruciale per la Fiorentina, un’occasione imperdibile per risalire una classifica che al momento non riflette le ambizioni di una squadra con un organico di tale spessore.

La pesante sconfitta di Napoli, lungi dall’essere un evento isolato, ha evidenziato delle fragilità interpretative e di approccio che richiedono una rapida e sostanziale correzione di rotta.

“Dobbiamo analizzare con lucidità quanto mostrato contro il Napoli,” ha affermato Stefano Pioli, “perché la strada per il successo è costellata di ostacoli e richiede una resilienza mentale e una coesione di squadra che al momento ci manca.

” L’allenatore viola non nasconde la propria insoddisfazione, ma con pragmatismo sottolinea l’importanza di trasformare l’amarezza per la prestazione recente in carburante per un futuro migliore.

Pioli insiste sulla necessità di una ripartenza basata su principi fondamentali: intensità, aggressività e una maggiore concretezza sotto porta.

Il Como, squadra gagliarda e ben orchestrata, non può concedere spazi o momenti di cedimento.

La loro capacità di creare occasioni da gol e di sfruttare al meglio le ripartenze è un campanello d’allarme che invita alla massima concentrazione.

“I ragazzi stanno lavorando duramente, c’è la volontà di rimediare agli errori,” ha continuato Pioli, “e sono convinto che i risultati positivi arriveranno, più in fretta è meglio.

Ma non possiamo aspettare passivamente, dobbiamo creare le condizioni per la vittoria.

“L’ottimismo del tecnico è parzialmente mitigato dalla situazione degli infortunati.

La ripresa degli allenamenti di Moise Kean rappresenta una boccata d’ossigeno, il suo contributo fisico e tecnico sarà prezioso.

L’attaccante, se non dovesse accusare ulteriori riacutizzazioni, è destinato a guidare il reparto offensivo fin dal primo minuto.

Più complessa, invece, la situazione di Gudmundsson, il cui recupero procede con cautela.

Le prossime ore e gli ultimi due allenamenti saranno decisivi per valutare le sue condizioni e decidere se sarà disponibile per la partita.

La partita contro il Como non è solo un impegno di campionato, ma un test di carattere e di resilienza per una squadra che intende riconquistare fiducia e risalire la china.

La tifoseria, comprensibilmente delusa, attende con ansia una Fiorentina diversa, capace di interpretare al meglio la maglia e di regalare gioia e orgoglio.