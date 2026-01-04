Fiorentina-Cremonese: una vittoria che accende la speranza

Il Franchi ha assistito a una partita che, apparentemente insignificante per l’economia della classifica, si è rivelata un’iniezione di fiducia per una Fiorentina afflitta da dubbi e precarietà.

La vittoria contro la Cremonese, arrivata a pochi istanti dalla conclusione del secondo tempo, non è soltanto un bottino di tre punti, ma un segnale di resilienza e una potenziale scintilla per risalire una graduatoria che, fino a quel momento, la relegava in posizioni scomode.

Il primo tempo è stato segnato da una controversa decisione arbitrale: un calcio di rigore concesso alla Fiorentina per un presunto fallo di Baschirotto su Piccoli.

L’intervento del VAR si è rivelato cruciale, svelando una precedente trattenuta dell’attaccante viola che invalidava il provvedimento iniziale.

Questo episodio, oltre a sottolineare l’importanza della tecnologia nel calcio moderno, ha esasperato gli animi e contribuito a un primo tempo monotono, privo di vere e proprie occasioni da gol.

La partita si è trascinta a lungo, un’attesa grigia interrotta solo da qualche sporadico episodio di gioco.

La ripresa ha sostanzialmente confermato la narrazione del primo tempo: una partita bloccata, caratterizzata da una difficoltà reciproca nel creare pericoli significativi.

La Cremonese, pragmaticamente difensiva, si è dimostrata abile nel neutralizzare le iniziative offensive fiorentine.

La Fiorentina, a sua volta, ha faticato a trovare le giuste soluzioni per sbloccare il risultato, appesantita da una certa rigidità tattica e dalla mancanza di quella vivacità necessaria per impensierire la retroguardia ospite.

Il gol, quando è arrivato, è stato frutto di una dinamica fortuita, una combinazione di eventi che hanno premiato la squadra di casa.

Un cross di Solomon, calibrato alla perfezione, ha trovato la testa di Fortini, il cui tentativo di colpo di testa è stato parzialmente respinto da Audero.

Il pallone, rimasto sospeso in un limbo pericoloso sulla linea di porta, è stato poi indirizzato involontariamente verso Moise Kean, il quale, con un tocco preciso e istintivo, ha infilato la sfera in rete, scatenando l’esultanza dei tifosi viola.

La vittoria, pur nella sua apparente semplicità, assume un valore simbolico ben più profondo.

Non si tratta solo di aver conquistato tre punti, ma di aver dimostrato di saper reagire alle difficoltà, di saper credere nelle proprie forze e di poter trovare la forza di reagire anche quando tutto sembra ormai perduto.

Questo gol, questo successo, potrebbe rappresentare un punto di svolta per una Fiorentina desiderosa di riscattare un campionato altrimenti compromesso e di ritrovare la fiducia smarrita.

La speranza, ora, è che questa vittoria possa fungere da catalizzatore per un percorso di crescita e di risalita, verso una posizione di classifica più consona al valore e alle ambizioni della squadra.