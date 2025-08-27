Galliani, 50 anni di passione e storia nel calcio italiano

Nell’ambito solenne dell’Assemblea di Lega Serie B, un momento di profonda riconoscenza ha celebrato la straordinaria parabola calcistica di Adriano Galliani.

Il presidente Paolo Bedin, in una cerimonia carica di significato, ha conferito al vicepresidente e amministratore delegato del Monza una prestigiosa targa, sancendo un traguardo eccezionale: cinquant’anni di dedizione, passione e risultati che hanno plasmato il panorama del calcio italiano.

Il premio non si è limitato alla mera celebrazione di un anniversario, ma ha voluto onorare un percorso professionale caratterizzato da un raro connubio di visione strategica, capacità di gestione, intuito e un profondo amore per il gioco.

La motivazione incisa sulla targa, un inno alla passione e all’equilibrio, sottolineava come Galliani abbia contribuito in maniera significativa alla narrazione e all’evoluzione del calcio, lasciando un’impronta indelebile nella sua storia.

Le parole di Galliani, nel ricevere l’onore, hanno trasudato umiltà e gratitudine.

Un “grazie” semplice, ma denso di significato, ha espresso la sua profonda connessione con il mondo del pallone, un legame così intenso da rendere difficile, se non impossibile, una disconnessione completa.

Il ritorno alle origini, un ripartire da quel punto in cui aveva mosso i primi passi, ha rappresentato non una regressione, ma un atto di continuità, un ritorno alle radici per coltivare nuove sfide e perseguire nuovi obiettivi.

La sua carriera, un intreccio di successi e battute d’arresto, testimonia una capacità unica di adattamento e resilienza.

Da dirigente di club a figura di riferimento nel panorama calcistico nazionale, Galliani ha incarnato l’evoluzione stessa del calcio moderno, un calcio sempre più complesso e globalizzato.

Il premio ricevuto non è solo un riconoscimento personale, ma un omaggio a un’epoca in cui la passione, la competenza e la visione strategica hanno contribuito a costruire un calcio più competitivo e appassionante.

La sua figura, simbolo di un’era, continua a ispirare nuove generazioni di dirigenti e appassionati, testimonianza di un amore eterno per il pallone.